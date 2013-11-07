独家：欧盟将对操纵日圆Libor的银行开出至少15亿欧元罚单

路透布鲁塞尔11月6日 -欧盟监管机构下个月可能对数家金融机构课以数以十亿欧元的罚款，因后者存在共谋操纵全球指标利率的行为，从而强化了欧盟方面在金融危机后对待金融行业的强硬立场。受罚机构包括苏格兰皇家银行(RBS.L)与荷兰合作银行。

一名银行业消息人士周三称，欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(JoaquinAlmunia)将宣布对巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行等六家涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的金融机构，处以至少15亿欧元(20.3亿美元)的创纪录罚款。

除此之外，阿尔穆尼亚还将宣布针对另外几家银行操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)的处罚措施。

上述两笔罚款可能高达几十亿欧元。

银行业正在为了结过去不当行为造成的后果付出越来越高的代价，上述罚款继续推高了这些成本。如果摩根大通(JPM.N)与美国当局就抵押贷款证券问题达成130亿美元的和解协议，则全球这方面的支出将达到1,250亿美元左右。

银行业在这个财报季中公布，已增加提列了用于支应罚款、法律诉讼和赔偿的拨备。

迄今为止，美国和英国等国当局已经因操纵利率而对瑞银集团、苏格兰皇家银行(RBS)、巴克莱(BARC.L)、荷兰合作银行和毅联汇业(ICAP)课以37亿美元的罚款。七名个人将面临刑事指控。

伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)以及欧元银行间拆放款利率(Euribor)被用于为数以千亿美元的资产定价，这些资产范围广泛，从西班牙抵押贷款到衍生品都有涉及。

要想与欧盟就诉讼达成和解，银行就需要承认负有责任，而这又有可能为投资者和其他人的诉讼创造条件，这些人认为他们因为利率被操纵而蒙受损失。

该人士表示，根据此项Libor操纵案和解条款，受罚机构包括全球最大的同业经纪商毅联汇业IAP.L与荷兰合作银行。另外两家金融机构的名称未能立即核实。

两名熟悉情况的消息人士向路透证实，瑞银集团UBSN.VX不会被罚款，因为它在欧盟执委会的调查中最先坦白交代。

欧洲民众对于耗巨资救助银行业相当愤怒，促使决策层针对该行业实施了严厉的监管举措，包括在全球范围内率先设定了银行高管的奖金限制。

阿尔穆尼亚希望在年底前宣布罚款措施，进一步巩固其在金融危机后打击银行业行为疏失毫不手软的形象。

“罚款总额可能至少达到15亿欧元，”金融业消息人士与路透谈及Libor操纵案时称。这一金额超过了目前的最高记录14.7亿欧元。

该消息人士表示，几家银行已经承认在日圆Libor问题上行为有失，以此换取罚款额降低10%。

不过最终的罚款额仍将巨大。罚款金额最高可达一家公司全球营收的10%。

苏格兰皇家银行去年营收为250亿英镑，巴克莱与荷兰合作银行分别为290亿英镑和135亿欧元。毅联汇业为14.7亿英镑。这四家机构以及瑞银集团均拒绝置评。

欧盟竞争政策方面的发言人Antoine Colombani也拒绝发表评论。

一位消息人士对路透称，根据Euribor操纵案的和解协议，欧盟还将对六家全球性银行课以罚款，其中包括德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通、汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行、法国农业信贷银行(CreditAgricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)。

曾提醒欧盟执委会可能存在Euribor方面不当行为的巴克莱银行将不会受到罚款。

两项和解案中所有涉及银行均拒绝置评。

阿尔穆尼亚派出的调查人员表示，利率衍生品交易员利用提前知道客户借款利率的便利，合谋操纵Libor和Euribor指标利率以增加获利。此类合谋是非法的。

Libor的计算是基于对银行间贷款利率调查所获得的数据。其他监管机构已经发现，交易员在提供数据时有串通行为，其报告的利率虽然只是略有偏差，但却可据此获得巨大收益。

在Libor和解案中，所有有关银行都承认有不当行为以求减轻罚款处罚，但Euribor和解案中，有几家银行却在抗议罚款过高。

两位消息人士说，欧洲最大的银行汇丰控股就是其中之一。其中一位称，这些案件中的涉及银行可能在下月面临正式指控，并在明年受到罚款。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 张荻)

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