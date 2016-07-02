焦点：脱欧削弱伦敦辐射欧洲能力 中资银行海外布局应多元化

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透北京7月1日 - 全球金融市场暂时从英国脱欧冲击波中恢复平稳，但“后遗症”仍存，脱欧的长期性和复杂性将削弱伦敦辐射欧洲的能力。对中资银行来说，因其在欧洲分行规模较小，短期影响有限，但中长期内将改变其在欧洲的布局。
业内人士并认为，伦敦作为人民币离岸中心地位也会相对下降，欧洲人民币离岸市场或出现“群雄逐鹿”。
“这（中资银行改变海外布局）更是一个中长期的过程，不过不排除一些银行已经在做应对方案。”一银行人士称。
浙江大学管理学院教授贲圣林指出，一般大型银行会把伦敦作为中东和非洲的业务总部，因其在时差和地理位置上与欧洲更为接近；英国脱欧后，伦敦在这两个地区的影响力将下降，中资大型银行在选择时可能更倾向卢森堡等地。
“而对股份制等中型银行来说，在欧洲可能只会布一个点，以前会首选伦敦，既是金融中心，又能覆盖欧洲大陆，但现在就很难讲。”他称。
他并提到，目前欧洲共有54家中资银行境外分支机构，占比28%；其中，英国与卢森堡各12家，并列欧洲第一。
中国银行金融研究所副总经理宗良认为，短期内中国商业银行海外布局调整有限，更多是在交易、头寸等方面做避险准备。不过伴随英国脱欧进程推进，商业银行在英国本土机构布局或会出现改变，“现在更多布局在南部，未来可能会考虑在苏格兰等北部地区布点。”
同时，英国脱欧还会使中资银行海外机构运营模式更复杂。“以前在伦敦就可以为欧盟的其他地区企业提供服务，以后可能不行，机构设置会更加复杂，营运成本会更高。”贲圣林称。
**欧洲离岸人民币中心“群雄逐鹿”**
业内人士认为，英国脱欧会削弱伦敦作为金融中心辐射欧洲市场的能力，伦敦人民币离岸中心的地位将相对下降。
贲圣林表示，脱欧对人民币清算业务构成直接影响，“从主权债、央行票据等人民币新产品的发行来看，中国事实上认同伦敦作为主要的离岸人民币中心；脱欧后伴随英国金融地位的下降，人民币相关业务会受到削弱，中资银行作为人民币业务的主要载体会重新思考这个问题。”
不过，方正中期研究院研究员季天鹤认为这中间仍存在不确定性。英国脱欧后会更积极地发展离岸人民币业务，且其在法律、语言习惯等方面仍具优势。
“英国有自己的能动性。”曾在法国使馆协助准备人民币业务的他指出，“感觉（巴黎）和伦敦（人民币业务）还是很不一样。”
另一方面，欧洲大陆的每个金融中心都有各自投射的市场，如中国已在巴黎、法兰克福等地布局离岸人民币中心，它们和伦敦之间无法完全替代，更像有各自传统领域但也相互竞争的关系，“未来欧洲的人民币离岸市场会很有趣，群雄逐鹿。”
贲圣林指出，德国、法国在欧盟经济地位较高，且欧洲央行总部坐落法兰克福，英国退欧将提升法兰克福与巴黎的金融地位；同时，意大利作为英国退欧后欧盟第三大经济体，且米兰、罗马均有中资银行机构，意大利对中资银行的重要性也将进一步上升。
目前伦敦是香港以外最大的人民币离岸结算中心。上月中国外汇交易中心称已开始筹划在海外布局，积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。根据环球银行金融电信协会（SWIFT）离岸人民币业务排名，英国今年4月超越新加坡排名第二，市场份额达到6.3%。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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