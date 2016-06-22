英国退欧可能迫使银行的伦敦工作岗位外迁--欧盟执委希尔

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月22日 - 媒体周三援引欧盟金融服务执委希尔的话称，如果英国周四公投结果是脱离欧盟，银行业者可能被迫把工作岗位从伦敦迁往法兰克福和巴黎。
“我最近几周去过伦敦、曼彻斯特和其他英国金融中心，并就退欧后果发出了警告，”希尔在德国商报(Handelsblatt)刊出的采访稿中表示。
“随后银行和投资基金就可能把营业活动及工作岗位转移到法兰克福与巴黎，”希尔表示。希尔是英国人，首相卡梅伦任命他担任欧盟执委。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。