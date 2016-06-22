英国退欧可能迫使银行的伦敦工作岗位外迁--欧盟执委希尔

路透柏林6月22日 - 媒体周三援引欧盟金融服务执委希尔的话称，如果英国周四公投结果是脱离欧盟，银行业者可能被迫把工作岗位从伦敦迁往法兰克福和巴黎。

“我最近几周去过伦敦、曼彻斯特和其他英国金融中心，并就退欧后果发出了警告，”希尔在德国商报(Handelsblatt)刊出的采访稿中表示。

“随后银行和投资基金就可能把营业活动及工作岗位转移到法兰克福与巴黎，”希尔表示。希尔是英国人，首相卡梅伦任命他担任欧盟执委。(完)