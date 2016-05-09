（更正）投资焦点：欧元区长债发售比例创纪录高点 通缩风险刺激买需

图为位于德国法兰克福的欧洲央行总部大楼。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

（更正：因译文有误，标题改为“长债发售比例”，非“长债发售量”）

路透伦敦5月6日 - 今年欧元区长债发售量激增，突显出一些基金经理对于该地区滑向日本式的10年通缩有多担心。

由于欧元区政府希望锁定处于历史低位的借款成本，2016年期限在12年及以上债券的发售比例为欧元区成立以来最高。引人注目的50年和100年期债券也受到追捧。

这些债券的天然买家是养老基金和保险公司，它们希望债券期限与长期负债相匹配，并在全球10万亿美元主权债收益率为负的情况下锁定正收益。

这些投资者往往持有到债券期满，每年获得利息收益；而一些资产经理也加入了这个行列，他们寄望如果欧洲央行(ECB)未能提高通胀且债券收益率进一步下跌，也能够获得丰厚的资本收益。

“这让我夜里睡得安心，”安联环球投资的资深资产组合经理Brian Tomlinson说，他最近购买了法国和比利时的50年期公债。

“如果欧洲也进入日本所经历的持续通缩环境，它能给资产组合提供保护。”

上周两百名投资者出资80亿欧元认购比利时50年期公债；4月稍早法国50年期公债认购规模也将近70亿欧元。然而，两国此次发债规模都仅为30亿欧元，很多投资者可能要失望而归。

鉴于发行债券的回报率并不高，这样高的需求也就愈发醒目。法国固息债券的票息为1.75%，低于欧洲央行近2%的通胀率目标，意味着投资这种债券实际上可能亏本。

但对于希望对冲收益率大跌的投资者来说，低票息是个优势。

低票息提高债券“存续期”，或者说对利率变化的敏感性，意味着如果出现经济冲击或螺旋式通缩，推动收益率大降时，这些债券可能在投资组合中表现突出。

欧元区4月消费者物价较上年同期下降0.2%，过去两年大部分时间通胀率都在接近零的水平波动，尽管欧洲央行通过货币宽松政策向经济注资巨量资金。

“只要我们继续维持这种得过且过的状态，50年期债券的票息就非常有价值，可以防范尾部风险，”Aegon Asset Management利率和货币市场主管Gerard Moerman称。

Moerman近期也买进法国及比利时50年期公债，并表示有兴趣投资100年期公债。

**超长期公债**

出于同样的原因，安联的Tomlinson表示，他也敲进英国超长期公债以防范英国脱欧风险。部份人士称，英国下月公投若结果为脱离欧盟，将对经济造成压力。

欧洲主要的“尾部风险”在于会不会步日本后尘，陷入失落的10年，呈现消费者物价下滑且经济成长低迷的状态。

市场对欧元区及美国的通胀预期指标以往多呈现同步走势，但近期则出现分歧，为两年来首见。

然而，以持有超长期公债作为保险之用，实为一种高风险策略。存续期较长的债券在利率下滑时表现突出，但在通胀超越预期且利率开始上扬时将构成一大负担。

Oxford Economics首席欧元区分析师Ben May认为，欧元区即将脱离低通胀时期。他相信，今年稍晚欧元区消费者物价将回升，且升幅将大到足以令欧洲央行确信无须进一步放宽货币政策。

“你若希望预先防范非常糟糕的结果，则购买长存续期的债券就是正确作法，但对我们来说，其风险/报酬看来偏向不利的结果，”宏利资产管理公司固定收益投资组合经理Chris Chapman指出。(完)