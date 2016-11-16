独家：欧盟执委会料将有条件批准雅培制药收购St Jude--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月15日 - 一名熟悉情况的消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构预计将有条件批准美国医疗器械厂商雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)收购同业St Jude MedicalSTJ.N。
雅培制药在4月宣布将以250亿美元收购St Jude，以扩展心脏设备业务，并助其与规模更大的对手美敦力(Medtronic)(MDT.N)和Boston Scientific(BSX.N)展开竞争。
两家公司都在10月31日作出让步，以消除欧盟执委会的担忧，不过并未披露细节。
然而在这两周之前，他们曾宣布出售价值约11.2亿美元的部分医疗器械业务给日本企业Terumo(4543.T)，称此举是交易的一部分。
这项全现金交易包括St. Jude旗下的Angio-Seal和Femoseal血管闭合产品，以及雅培制药的Vado Steerable Sheath产品。
欧盟执委会一名发言人拒绝置评。该执委会须在11月23日前就该交易作出决定。雅培制药未立即发表评论。目前路透暂未联系到St Jude置评。
雅培制药股价收高1.6%报39.81美元，St Jude亦上涨1.6%收报79.75美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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