独家：欧盟执委会料将有条件批准雅培制药收购St Jude--消息

路透11月15日 - 一名熟悉情况的消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构预计将有条件批准美国医疗器械厂商雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)收购同业St Jude MedicalSTJ.N。

雅培制药在4月宣布将以250亿美元收购St Jude，以扩展心脏设备业务，并助其与规模更大的对手美敦力(Medtronic)(MDT.N)和Boston Scientific(BSX.N)展开竞争。

两家公司都在10月31日作出让步，以消除欧盟执委会的担忧，不过并未披露细节。

然而在这两周之前，他们曾宣布出售价值约11.2亿美元的部分医疗器械业务给日本企业Terumo(4543.T)，称此举是交易的一部分。

这项全现金交易包括St. Jude旗下的Angio-Seal和Femoseal血管闭合产品，以及雅培制药的Vado Steerable Sheath产品。

欧盟执委会一名发言人拒绝置评。该执委会须在11月23日前就该交易作出决定。雅培制药未立即发表评论。目前路透暂未联系到St Jude置评。

雅培制药股价收高1.6%报39.81美元，St Jude亦上涨1.6%收报79.75美元。(完)