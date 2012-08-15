欧元区第二季经济萎缩 德国经济虽增长也于事无补

* 欧元区第二季经济萎缩0.2%

* 德国第二季经济增长0.3%

* 法国连续第三季陷於停滞

* 德国前瞻指标大幅下滑

路透布鲁塞尔/柏林8月14日电---饱受债务问题打击的欧元区经济继第一季趋於停顿後,第二季陷入萎缩,即使德国经济增长也于事无补,分析师称德国的增长力道恐怕很快也会消散.

数据显示,欧元区第二季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.2%,较上年同期下滑0.4%.德国第二季经季节调整GDP初值为较前季升0.3%,虽略好於预期,但前瞻性指标ZEW经济景气判断指数连续第四个月下滑,甚至低於路透调查中分析师最低的估值.

分析师称最坏的情况可能来临,即便是欧洲最大的经济可能终归也难逃厄运,除非能拿出果断措施来解决区内债务危机.

"增长虽相当稳健,但这恐怕是一段时期之内来自德国最後的正面消息,"德国商业银行的Joerg Kraemer说道."今年夏季的德国经济可能已经萎缩.虽基本面仍处於良好的结构形态,但难以摆脱欧元区经济衰退的影响,而且全球经济亦降温."

除了2011年第四季萎缩以外,过去三年中欧元区经济录得相当稳定的增长,尽管力道不强.不过一些高负债的成员国陷入衰退已有一段时间.

"整体来说数据证实有关欧元区处於衰退阶段的看法,"荷兰银行分析师Aline Schuiling称.

"我们看到的是一个二线国家削减预算、高利率和主权债务上升的恶性循环,"她说道,"决策者动作非常缓慢...我们预计第三季会继续萎缩."

法国连续第三个季度录得零增长.该国央行已表示预计第三季会略为萎缩.

"这些数据不好看,但在大部分欧洲国家陷入衰退的时候,法国并没有,"法国财政部长莫斯可维西对电台Europe 1表示.

略强於预期的德国和法国GDP数据公布後,德债期货下跌而欧洲股市上涨.欧元亦走高,不过稍後公布的德国ZEW经济景气判断指数逊於预期,令欧元涨势受阻.

ZEW经济景气判断指数从7月的负19.6下滑至负25.5,该智库分析师Christian Dick称德国主要出口市场成长疲弱将导致德国经济放慢,但不会大幅恶化.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧盟和欧洲央行(ECB)准备好在必要时行动以提振欧元区.

他在接受采访时表示:"在我看来欧盟和ECB显然准备在某些条件满足,以及有成员国提出请求时采取行动."

**撙节之痛**

对身处债务危机中心的国家来说,局面更加黯淡,由於经济和税收的双双萎缩,使得减赤目标更加难以达成.

这在欧洲内外就撙节行动的意义引发了越来越激烈的争论.

接受援助的葡萄牙经济衰退加深,第二季GDP缩减1.2%;周一公布的数据显示削减赤字的措施导致第二季希腊经济较上年同期下降6.2%;意大利第二季GDP较前季萎缩0.7%,西班牙同期收缩0.4%,进一步深陷衰退.

一个尚无答案的大问题是,经济趋疲是否会减小德国支持政府对欧元区援助努力的可能.

德国总理梅克尔过去一年来反复表示将尽一切可能保住欧元,最近一次是在ECB暗示会干预债市以降低西班牙和意大利借款成本之後.

并非所有德国人都支持这一方针,而在希腊和西班牙可能很快就申请新援助的当口,梅克尔的策略空间似在缩减.但是,如果德国民众开始感受到真实的经济痛楚,他们的反应就可能是要求领导人解决这场终於烧到家门口的危机.

Berenberg Bank分析师Christian Schulz称,控制欧元区危机至关重要,"我们认为ECB购买债券的讯号是一个转折点,经过疲弱的夏季後,从第四季开始德国经济将能够再次以更快的步伐增长."(完)

--编译 孙茉莉/吴云凌;审校 徐文焰/张若琪

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