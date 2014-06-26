欧盟将对中国大陆及台湾出口的不锈钢发起反倾销调查

路透布鲁塞尔6月26日 - 欧盟执委会已经对中国大陆及台湾的不锈钢企业展开调查。此前欧洲钢企称中国大陆及台湾企业以不公平的低价出口。

欧盟执委会在周四的官方刊物中表示，欧盟钢铁工业联盟(EUROFER)5月13日的起诉显示，中国大陆及台湾钢企对欧洲增加出口，对欧盟同业构成了负面影响。

欧盟执委会的反倾销调查最多将持续15个月，可能在九个月内采取临时措施。若施加惩罚性进口关税，通常会持续五年时间。

据欧盟统计局，欧盟去年从中国大陆及台湾共进口7.58亿欧元(10亿美元)价值的冷轧不锈钢，为2002年的10倍。

据可用数据，欧盟该行业2012年产值为236亿欧元。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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