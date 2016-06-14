独家：欧盟料将无条件批准万豪与喜达屋的并购交易--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔6月14日 - 据知情人士周一透露，美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) (MAR.O)以现金加股票收购喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N的交易，料将获得欧盟的无条件批准。
该交易目前总值125亿美元，将使万豪的丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)等品牌与喜达屋的喜来登(Sheraton)和威斯汀(Westin)等品牌整合到一起，缔造出全球最大酒店企业。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。该机构计划在6月27日之前做出决定。美国和加拿大监管机构已经为这笔交易开了绿灯。
万豪和喜达屋没有立即回复邮件置评。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。