独家：欧盟料将无条件批准万豪与喜达屋的并购交易--消息

路透布鲁塞尔6月14日 - 据知情人士周一透露，美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) (MAR.O)以现金加股票收购喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N的交易，料将获得欧盟的无条件批准。

该交易目前总值125亿美元，将使万豪的丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)等品牌与喜达屋的喜来登(Sheraton)和威斯汀(Westin)等品牌整合到一起，缔造出全球最大酒店企业。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。该机构计划在6月27日之前做出决定。美国和加拿大监管机构已经为这笔交易开了绿灯。

万豪和喜达屋没有立即回复邮件置评。(完)