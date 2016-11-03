焦点：瑞士与欧盟谈判五年多仍不见曙光 英国银行业通行权不容乐观

路透苏黎世11月3日 - 英国银行业正竭力争取在退欧后仍保留不受限制进入欧盟统一市场的通道，但看看它们的同道--瑞士银行业在该方面做出的种种努力，则让人难以对前景感到乐观。

瑞士不是欧盟成员国。过去10年一半以上的时间里，瑞士银行业都一直在努力争取全面进入欧盟市场，但瑞士国内对移民问题的争执、欧盟方面的政治障碍均阻碍了谈判的进展。

“这不是未来五年能够解决的问题，”瑞士私人银行协会(ASPB)执行董事Jan Langlo表示。

瑞士财长上月甚至暗示，即便达成金融服务方面的协议也不大可能。

瑞士的痛苦预示着英国未来将面临艰苦且令人沮丧的谈判。英国希望在退欧后延长银行业从伦敦为整个欧盟市场提供服务的资格，也就是通常所说的通行权。

虽然两国的金融行业之间有着根本性差异，但瑞士银行业者曾用来应对缺乏泛欧准入的变通办法，可为英国同业提供指引。

瑞银集团(UBSG.S)、瑞士信贷(CSGN.S)、瑞士宝盛集团(BAER.S)等要求单一市场准入的瑞士一些银行，没有坐等政治方面的突破，而是在欧盟的法兰克福和卢森堡设立了子公司，引发了额外的成本和监管。

此举对瑞士的金融中心地位造成不利影响，银行把数以千计的岗位撤出瑞士。ASPB曾警告称，若不简化欧盟准入，越来越多的岗位会在海外被填补。

德勤在瑞士的监管、合规和法律合伙人Marc Raggenbass称，必须设子公司的现行做法并不理想，但那些银行承认这是他们眼下所能希望的最佳方式。

“他们不是百分之百满意，但他们忍了。”

与此同时，瑞士官员正在寻求与单个的欧洲国家达成协议，以允许瑞士银行业者在对方市场销售服务。此外，官员们也在就瑞士的金融规定在欧盟获得“等效认定”进行磋商，以允许银行在一些业务领域获得有限的市场准入。

**银行岗位流失**

瑞士利用与欧盟达成的一百多项双边协议，为各行各业提供进入欧盟市场准入；作为回报，瑞士需坚守包括人民自由往来在内的欧盟核心准则。

但金融服务业不包含在瑞士与欧盟的协议内，因为多年来，瑞士银行业对于加深与欧盟的联系颇感疑惧，担心这会损及使瑞士成为全球避税天堂的保密规则。

然而，金融危机之后情况出现了明显变化；全球范围内打击避税的行动侵蚀了瑞士银行业的收入，促使他们寻求进入欧盟单一市场的更好途径以及商业机会。

缺乏此类准入渠道，已造成瑞士银行业将工作岗位转移至国外。根据瑞士银行家协会(SBA)，2009年以来瑞士银行业员工人数已下降了22%。

SBA一项调查发现，2016年上半年，瑞士银行业员工数减少了3,454人。相比之下，瑞士的银行在海外的员工净人数总计超过了6,700人。

不能进入欧盟单一市场，对于英国的冲击大于瑞士。英国是全球投资银行的聚集地，护照问题对投行的重要性要比对私人银行更大。私人银行才是瑞士的传统强项。

**移民难题**

但英国的银行业若要借鉴瑞士的经验，应更着重考虑将业务迁至法兰克福或卢森堡，而非一味盯着英国政府与欧盟的磋商。

数年来，瑞士一直试图与欧盟在金融服务方面达成类似于其它领域那样的协议，但自从瑞士2014年公投决定对来自欧盟的移民实施限制，这件事的前提已经变得很成问题。

限制移民与现行条约相抵触，因为条约的前提条件要求瑞士允许来自欧盟的人自由流动。

瑞士政府如何能够在维护协定的同时尊重公投结果，目前还不清楚。

英国如欲为银行业寻求进入单一市场的权利，有可能面临类似难题，因为当初之所以公投退欧，部分原因就是为了限制移民。

英国政府曾暗示，在即将进行的退欧谈判中，限制移民将优先于单一市场准入，这使总部设在英国的银行业者十分震惊。

随着瑞士与欧盟就金融服务协议的谈判陷入停滞，其侧重点已转移到其他选项上。

该国正在寻求与单个国家达成协议--已与德国、英国和奥地利达成不同范畴的协议--同时与布鲁塞尔谈判获得“同等效力”，即认可某些瑞士金融法规在效力上可同欧盟相应法律比肩。

甚至在这些方面，进展似乎也会比较慢。

ASPB的Langlo希望未来两年与几个欧洲国家达成协议，而SBA的欧洲事务主管Stefan Hoffmann表示，“同等效力”进程是“一个很有用很有价值的概念”，但缺乏透明度和可靠性。

“我们的经验是，(欧盟以外国家)总是有可能找到并安排一些有用的方案，”Hoffmann上月对英国议会欧盟金融事务委员会表示。

但他补充说，“这可能会比作为欧盟成员国难度大些。”(完)