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国际财经 | 2017年 3月 4日 星期六 07:50 BJT

欧股创下年内表现最好的一周 法国银行股上涨

路透伦敦3月3日 - 欧洲股市周五小跌，此前企业公布的业绩令人失望，但本周录得年内表现最好的一周。

法国股市表现出色，此前民调结果缓解总统选举会对市场造成冲击的担忧。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，昨日触及15个月高位。不过，该指数本周周线上涨1.4%，为12月初来表现最好的一周，金融股走坚，因得益于美国利率上升的可能性增强。

法股CAC 40指数.FCHI收涨0.63%，跑赢其他欧洲股指，法股CAC 40指数触及2015年11月来最高的5,002.32点，此前民调显示，法国极右翼民族阵线领导人勒庞赢得总统选举的可能性下降。

德股DAX指数.GDAXI下跌0.27%，英国富时100指数.FTSE下滑0.11%。

法国巴黎银行(BNPP.PA)，法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷(CAGR.PA)升幅居前，收盘上涨2.8-4.6%不等。

Odoxa民调显示，中间派总统候选人马克龙在总统首轮选举中的支持率首次超过勒庞。

德意志银行(DBKGn.DE)在下午交易中下跌，此前消息人士称，德银监事会将于3月16-17日举行例行会议，将就战略调整作出决定，预计可能在3月底采取增资行动。

市场聚集美联储官员讲话。在市场收盘后，美联储主席叶伦表示，如果美联储认定就业和通胀数据继续超符合预期的方向发展，下次会议上升息“可能是合适的”。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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