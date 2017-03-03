欧股创下年内表现最好的一周 法国银行股上涨

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦3月3日 - 欧洲股市周五小跌，此前企业公布的业绩令人失望，但本周录得年内表现最好的一周。
法国股市表现出色，此前民调结果缓解总统选举会对市场造成冲击的担忧。
泛欧STOXX 600指数收低0.1%，昨日触及15个月高位。不过，该指数本周周线上涨1.4%，为12月初来表现最好的一周，金融股走坚，因得益于美国利率上升的可能性增强。
法股CAC 40指数.FCHI收涨0.63%，跑赢其他欧洲股指，法股CAC 40指数触及2015年11月来最高的5,002.32点，此前民调显示，法国极右翼民族阵线领导人勒庞赢得总统选举的可能性下降。
德股DAX指数.GDAXI下跌0.27%，英国富时100指数.FTSE下滑0.11%。
法国巴黎银行(BNPP.PA)，法国兴业银行(SOGN.PA)和法国农业信贷(CAGR.PA)升幅居前，收盘上涨2.8-4.6%不等。
Odoxa民调显示，中间派总统候选人马克龙在总统首轮选举中的支持率首次超过勒庞。
德意志银行(DBKGn.DE)在下午交易中下跌，此前消息人士称，德银监事会将于3月16-17日举行例行会议，将就战略调整作出决定，预计可能在3月底采取增资行动。
市场聚集美联储官员讲话。在市场收盘后，美联储主席叶伦表示，如果美联储认定就业和通胀数据继续超符合预期的方向发展，下次会议上升息“可能是合适的”。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。