欧股在美就业数据带动下收高 创下12月底以来最大单周涨幅

* FTSEurofirst 300指数收高1.6%

* 美国就业数据提振景气类股

* 希腊债务交换协议忧虑显现

路透伦敦2月3日电---欧洲股市周五收高,创下12月底以来最大单周涨幅,盘中突破重大阻力位,此前美国公布的非农就业数据高於预期,令人乐观地认为经济复苏将提振企业获利.

具有景气循环性质的汽车和银行类股涨幅居前,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P涨2.5%,STOXX欧洲600汽车及配件股指数.SXAP升2.7%.通常情况下,如果经济增长强劲,汽车和银行的获利将改善.

美国1月非农就业岗位增长24.3万个,创九个月最大增幅,失业率降至近三年最低8.3%,显示上季成长势头保持到了2012年初.

"美国经济正在温和复苏,"Standard Life Investments策略师Richard Batty称,"企业可能会更有信心,我们看好美国股市."该公司管理着2,483.7亿美元资产.

全球第二大人力资源服务机构任仕达集团(Randstad)(RAND.AS)大涨5%,受美国就业数据提振领涨,因预期需求增加.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%,报1,076.70点,仍在六个月高位附近,日低在1,056.55点,本周累计涨3.4%,为12月底来最大周度升幅.

成交量为90日均值的112.1%.

该指数盘中突破了2011年2月高点至2011年9月低点的61.8%回调位1,062.24点,此为重大阻力位.

这可能意味着指数可能上攻1,113.73点,去年7月底曾攻克该水准,但之後在去年9月回落至低点.

不过,希腊情势可能限制升幅,围绕在该国同民间债权人避免无序违约的换债协议不确定性可能造成金融市场混乱.

"但欧债危机和希腊情势仍没有清晰的路线图,这一因素持续令市场阴云密布.我们仍对欧洲股市持中性至减码的立场."Batty表示.

英国富时100指数.FTSE收高1.81%,报5,901.07点;德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.67%,报6,766.67点;法国CAC-40指数.FCHI收高1.52%,报3,427.92点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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