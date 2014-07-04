《焦点》创建资本市场联盟或是欧盟的下一着棋

**伦敦警惕**

英国曾在欧盟最高法院对ESMA禁止卖空的权力提出挑战，但未能成功。ESMA若更强大，将对英国金融市场行为监管局(FCA)构成竞争。FCA监管的是欧盟最大的市场。

英国财政部拒绝直接置评，但表示英国曾明确指出，这个将来的执委员会必须考虑如何加强欧洲单一市场。

“这包括欧洲资本市场适当且有效运作，及其他们在发挥欧盟全面增长潜力方面所起的作用，”一位发言人称。

尽管伦敦的金融影响力能够帮助塑造这种框架，但若有任何迹象显示伦敦正在失去独立性，那么在2015年英国大选前都可能令欧洲怀疑主义情绪升温。

英国首相卡梅伦的批评者表示，卡梅伦未能阻止贾克担任该新委员会的主席，可能削弱英国对资本市场联盟的影响力。

英国银行家担心，欧元区成员国会组成“团体”，左右针对欧盟市场规则的投票。英国银行业者协会表示，为了保护所有28个欧盟成员国的单一金融市场，可能有必要做出投票变动。

部分分析师认为，资本市场联盟将利好伦敦的金融区。“这对伦敦金融城来说是巨大机遇，”Bishop说。(完)