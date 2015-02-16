《焦点》欧盟将提出资本市场改革方案，寄望活络经济融资

改革计划的目标是希望，假以时日推动欧盟资本市场的根本改变，像美国那样由市场向企业提供大多数资金。

几乎没有什么预期欧盟将很快追赶上美国资本市场的发展，因为两者间的文化差异根深蒂固。欧盟企业通常由家族持有，而在美国，许多人习惯创建一家公司，卖给外部投资者，然后自己再创建一家新公司。

2013年欧洲股市市值总计11.5万亿(兆)欧元，而美国股市市值价值17.5万亿欧元。

欧洲高收益公司债市场规模仅有美国的一半。去年欧洲证券化市场规模1.4万亿欧元，远低于美国市场价值7.6万亿欧元的水准。

银行业游说团体--欧洲金融市场协会(AFME)表示，以五年时间提高资本市场融资规模10-35%是有可能实现的。

希尔曾表示，中期内可能解决欧盟各国之间破产和税收规定差异等阻碍。

意大利基金经理Alberto Giovannini曾在2001年发表一份影响深远的报告，列出了阻碍打造跨境资本市场的15个障碍。目前这15个障碍中还有一些尚未得到解决。

“CMU是一个伟大的概念，并不是空想，”Giovanni向路透称，“这是一个契机，看看我们在这方面能走多远。”(完) (编译 王颖/徐文焰/许娜；审校 蔡美珍)