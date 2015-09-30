欧洲金融：欧盟将放松针对银行和保险业者的资本规定，以期刺激经济

路透布鲁塞尔9月30日 - 欧盟将放松金融危机以来对银行和保险业者施加的资本规定，帮助市场筹集更多资金以加快疲弱的经济增长。

欧盟金融服务执委希尔周三宣布了自己的“行动计划”，即在2019年前让“资本市场联盟”的这一环节就位。

欧洲企业从银行获得了所需资金的至多80%，欧盟希望其改革计划能使市场提供其中的部分资金。

“我希望打破壁垒，让资本能够更容易地在28个成员国之间自由流动，”希尔发表声明称。

早期倡议包括使银行能够更容易地向机构投资者出售基于抵押贷款等贷款池的高质量证券。

他也希望鼓励保险商投资公路和数码网络等基础建设，做法是降低他们对这类基建投资的资本附加费。

这将是监管者放松金融危机时期所实施规范的第一个范例，显示决策制定者对重振经济增长是多么的忧心。

欧盟执委会称，振兴欧洲有价证券化行业重返危机前水平，将可为市场筹集1,000-1,500亿欧元。

目前为止，全球其他地方的监管当局尚未表示将下调其管辖范围内发行证券化债务的银行的资本规定。

在其它方面，他也成功地让企业能更容易、且以更低成本发行债券和股票。