欧盟5月汽车销量降至20年低位

路透柏林6月18日 - 欧洲汽车销量在5月跌至20年低位，进一步打击了汽车生产商对于今年行业复苏的希望。

占据欧洲总市场近半壁江山的德国、法国和意大利的汽车商，遭遇到两位百分数或接近两位数的销量下滑。

欧洲汽车工业协会(ACEA)周二表示，欧盟27国的注册汽车销量降至104万辆，较上年同期的111万辆下滑了5.9%，触及1993年5月以来最低位，当时的销量不足100万辆。

继在2012年创下17年最差销量后，欧洲汽车需求恐怕在今年会进一步萎缩，广大车商面临着产能过剩和激烈降价竞争的双重挤压。今年1-5月期间的欧洲汽车销量为507万辆，下滑6.8%。

德国汽车市场在去年勉强抵挡住了萎缩，但在今年头五个月也表现不佳，销量下滑8.8%。法国和意大利的汽车销量则分别下降11.9%和11.3%，因居高不下的失业率和财政撙节举措都抑制了消费支出。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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