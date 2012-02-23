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国际财经 | 2012年 2月 23日 星期四 15:45 BJT

欧盟执委会预计欧元区今年经济萎缩

路透米兰2月23日电---意大利报纸Il Sole 24 Ore报导称,欧盟执委会预料将下修今年欧元区成长预估,预测意大利及整个欧元区都将出现经济产出萎缩.

报导引用一份文件草稿称,执委会将下修2012经济产出成长率预估至萎缩0.3%,去年秋季预估为成长0.5%.

针对意大利,执委会预估今年将大幅萎缩1.3%,先前预测为成长0.1%.

德国料将成长0.6%,低於原先预估的0.8%.法国料将成长0.4%,原预估成长0.6%.西班牙料将萎缩1%,原预估成长0.7%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬/张涛

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