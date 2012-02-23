欧盟执委会预计欧元区今年经济萎缩

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透米兰2月23日电---意大利报纸Il Sole 24 Ore报导称,欧盟执委会预料将下修今年欧元区成长预估,预测意大利及整个欧元区都将出现经济产出萎缩.
报导引用一份文件草稿称,执委会将下修2012经济产出成长率预估至萎缩0.3%,去年秋季预估为成长0.5%.
针对意大利,执委会预估今年将大幅萎缩1.3%,先前预测为成长0.1%.
德国料将成长0.6%,低於原先预估的0.8%.法国料将成长0.4%,原预估成长0.6%.西班牙料将萎缩1%,原预估成长0.7%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬/张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。