焦点：今年以来一帆风顺的欧元区经济 可能要转入逆水行舟

图为布鲁塞尔欧盟总部外的旗帜。 REUTERS/Yves Herman

路透伦敦5月19日 - 欧元区经济复苏曾经是今年全球经济成长最强大的推动力，但现在可能很快要失去动能，迫使投资者重新考虑在该地区的主要资产市场中如何布局。

今年1-3月欧元区经济扩张速度为四年来最快，超越英国，更是把美国轻松甩在身后，预计美国第一季经济料足足萎缩1%。

欧元区经济顺风顺水得益于三大因素：油价崩跌60%，欧元汇率为逾10年来最弱，且由于投资者期待欧洲央行启动1万亿欧元购债计划，公债收益率跌至纪录低点。

然而，这些推动金融市场前行的力量正在消退，减弱速度虽然缓慢，却确定无疑，到最后甚至可能顺风转逆。

4月中旬至5月中旬期间，欧元升值将近10%，油价自1月以来也攀升50%，指标德国公债收益率升了九倍不止，股市已然下滑。

虽然金融环境仍比去年同期宽松得多，但最近几周欧元区整体情况明显收紧，类似于小幅收紧货币政策。

“你必须把焦点放在基本面上，我认为基本面并未发生很大变化，”东方汇理旗下基金AF Bond Global Aggregate的负责人Myles Bradshaw说。

“收益率上升是金融环境收紧的表现。”

巴克莱分析师的观点更为激进。他们表示，在欧洲央行宣布量化宽松政策之前，油价、欧元和公债收益率均下跌；而该走势对欧元区经济的促进作用在几周之内就被彻底逆转。

野村的欧洲经济学家Jacques Cailloux说，若欧元有效汇率保持升值10%，未来12个月欧元区区内生产总值(GDP)增幅就会被拉低约0.3个百分点。

他还表示，若名义长期公债收益率保持上升50个基点，则未来12个月欧元区GDP增幅就会被拉低0.1-0.2个百分点。

投资者以及决策层对于近期金融条件收紧，特别是债市波动的敏感在周二清楚地表现出来。

欧洲央行(ECB)执委科尔表示，由于7、8月份市场流动性较低，央行将在5月和6月购买更多公债。

虽然这不会改变量化宽松(QE)计划的整体规模，但一些分析师称，这暗示欧洲央行对于市场状况收紧感到不舒服。

科尔称，近期公债的下跌速度令人担忧，表明市场的“极端波动性”。

上述言论公布后，欧元和公债收益率应声回落，而股市上扬。

欧洲央行平均每月购买600亿欧元资产直至2016年9月，以帮助抵御通缩并提振经济成长。

**平掉押注通缩的仓位**

最新资金流动和市场仓位的数据显示出，投资者最近几周在多大程度上缩减了押注通缩的仓位，这类交易年初时曾达到极端水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，投机客欧元净空仓由前一周的190,127口降至178,976口，为连续第六周下降。

洲际交易所(ICE)数据显示，对冲基金和基金管理公司建立的布兰特原油期货净多仓连续第七周上升，达到288,727口，为5月记录高位。

实际上，投机客对于欧元的看法远比几个月前乐观，也直接看多油市。

对今年欧元区经济成长预估的每次修正差不多都是上修，一些分析师预计今年经济增长率至少在2%。

摩根大通分析师就是其中看法最为乐观者，其预计今年上半年经济扩张2.5%。

但最近的量化宽松交易被解除，可能产生不利影响。

“油价、债券收益率和汇率上涨，将抑制经济成长，”他们本周在给客户的报告中称。

“不过我们认为这些挑战削弱了我们的预估面临的上行风险，而非使风险偏向下行。”(完)

(编译 郑茵/汪红英/王兴亚/李爽 审校 王丽鑫/徐文焰/许娜)

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