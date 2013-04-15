欧盟经济成长策略迄今效果甚微--智库研究

香港《经济日报》：习特会和谐背后 暗涌不绝？
习特会落幕，中美都说会谈有进展，表面看似成功为未来双边关系定调，但内里仍暗涌重重。美国在峰会后更急调航空母舰到朝鲜半岛，凸显中美关系仍潜藏太多不明朗因素。
路透都柏林4月12日 - 一项欧盟财长委托进行的研究显示，迄今为止欧盟的经济成长策略并未产生效果；除非采取大胆措施，否则该地区经济将继续处于停滞状态。
欧盟27个成员国财长本周在都柏林举行的非正式会谈上，将基于这份研究讨论欧洲经济成长前景问题，该研究报告由布鲁塞尔智库Bruegel的学者Zsolt Darvas、Jean Pisani-Ferry和Guntram Wolff编制。
“欧洲很多地区存在着生产力增加有限、长期去杠杆化、银行业疲弱和相对价格扭曲交叉影响并相互增强的问题，”Bruegel的研究称。
“上述因素造成了整体上的经济成长更加疲弱，并带来陷入长期经济停滞的风险。这种黯淡形势需要有比现有政策更加大胆的行动。”该研究表示。
这份研究中称，在30年前，第一批欧盟成员国的经济产出总量较同期美国经济产出高15%；但到2017年，这部分国家的经济产出却可能比美国低17%。
这是由于欧洲生产力自2007年即开始下降、就业市场缺乏灵活性且对经济周期反应迟缓，以及经济中的模仿多于创新等其他因素。
欧元区去年步入衰退，今年将进一步萎缩，这主要是主权债务危机的后果。
该研究表示，若要让欧洲经济再度成长，决策者需将重点放在信贷、投资和经济增长上，因为如果缺少了这些因素，任何结构性改革都将遭到选民的反对，例如财政赤字削减措施会受到抵制，除非能收到效果。
研究称，一种可以提振经济成长的方式是构筑欧元区银行业联盟。除了可以统一实施银行业监管，该方案还能为欧元区提供整顿银行和为此类操作注资的统一方式。
另一种方式则是为中小企业补贴信贷。(完)
(编译 洪曦; 审校 程琳)
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