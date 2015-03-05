分析：沉寂多年的欧元区经济开始焕发生机

图为位于布鲁塞尔的欧盟总部外飘扬的欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透伦敦3月4日 - 就在欧洲央行启动规模超1万亿欧元的量化宽松计划之际，欧元区经济也萌生出数量多于预期、蕴含生机的绿芽。

一份对路透调查的分析显示，自年初以来，欧元区最重要的经济报告，以及区内四个最大经济体的数据中，有超过一半高于市场预估，其中许多甚至超过了最高的预估值。

尽管围绕希腊退出欧元区的疑虑犹存，乌克兰冲突也没有实质缓和，但这一最新分析表明，对欧洲恐出现通缩螺旋的顾虑过头了。

欧洲最大经济体德国的数据改善情况最为突出。德国1月零售销售增长是最高预估值的近两倍，受此扶助，周三的欧元区零售销售数据竟比路透调查的预估中值高出九倍。

另外两项德国数据--第四季GDP增长率和1月服务业PMI初值也都优于分析师给出的最高估值。

分析师指出，能源价格大幅下滑使得消费者的可支配收入增加，欧元明显回落为主要因素。欧元大幅贬值的部分原因则是受到对欧洲央行购债举措预期的影响。

贝伦贝格银行分析师Christian Schulz说道：“在通缩言论甚嚣尘上，希腊和乌克兰危机的大环境下，人们的预期已经放得很低。”

“现在来看通缩题材对欧元区来说反倒是个正面因素，因为油价越便宜，意味着消费者的能源支出越少，皮包里的钱就更多了。”

虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行将油价下滑视为对本国经济的利多，不过欧洲央行则担心那可能会强化通缩预期。

而在西班牙，1月制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值均优于预估均值；意大利GDP虽然仍在下滑，但并没有路透调查分析师预估中值体现的那么糟糕。

就连欧洲第二大经济体法国，最新公布的工业产出数据亦好于路透调查平均预期，服务业PMI也高于所有预测值。

欧洲央行在周四月度会议上几乎肯定会宣布上修经济成长预估，同时亦将就讨论得如火如荼的量化宽松政策给出更多细节。

“从时间点来看，欧洲央行运气不错，”Schulz表示。“由于目前所有的数据都很强劲，如果仍然需要在周四公布，那么反对的意见会比1月时更强烈，德国尤甚。”

目前，全球除少数地区外都是通胀放缓的情况。欧元区多数地区的通胀率符合预估或逊于预测。

然尽管油价已使得通胀率降至极低水准，时常可见低于零，简单的计算即可看出，一旦油价企稳或开始扳回跌幅，通胀率将会转为上升。

除此之外，油价下跌和欧元贬值除非无限期的持续下去，否则对经济活动的提振作用将为时不长。只有当这些因素不存在时，才能更加清楚看出经济复苏是否能持久。

与此同时，全球都在继续大推刺激举措。

中国央行自11月以来已二度降息，印度央行周三也意外降息，自年初以来，全球各国央行的宽松举措已超过20个。

目前普遍的看法是，欧洲央行的购债计划要么只能刚够将通胀率拉抬至接近但低于2%的目标，要么还需要延长。这项计划主要买进政府公债，每个月斥资600亿欧元，且将持续至2016年9月。

但如果就在一连串刺激举措即将上路时，欧元区整体经济有所改善，那么这些看法可能就要为之改观了。(完)

(编译 白云/孙茉莉/戴素萍 审校 李春喜/陈宗琦/白云/王丽鑫)

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