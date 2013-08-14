调查：欧元区将摆脱衰退 但未来经济成长乏力

图为一名行人走向布鲁塞尔欧洲议会大楼外的多个成员国国旗。 REUTERS/Yves Herman

路透伦敦8月13日 - 路透对30位分析师的调查显示，欧元区可能已摆脱冗长的经济衰退，不过在2015年前，该地区经济不太可能再以健康增速开始成长。

受访者几乎一致认为，周三GDP数据将显示，第二季欧元区经济为自2011年底以来首次停止萎缩。分析师预计第二季经济较前季温和成长0.2%。

此调查多数是在周二公布欧元区工业生产数据前进行的。欧元区6月工业生产较前月上升0.7%。该数据巩固了欧元区经济正在企稳的预期。

但与此同时几乎没人预计经济将自此大幅上升。

预估中值显示，从现在至2015年，任何一季欧元区GDP都不太可能超过0.4%。

与以往相同，调查暗示德国经济仍将一马当先，周二公布的德国8月ZEW经济景气判断指数优于预期。

穆迪旗下Analytics首席分析师Mark Zandi就欧元区前景称，"财政政策不再是约束，反而成为加分因素，货币政策稳步地趋向更加积极，这是合适且有益的。“

只有一位受访者预计从目前至2014年底，任一季度都将出现萎缩。

调查还预计，至少在明年底前，通胀率料将远低于欧洲央行设定的2%上限。

这将使欧洲央行直至2015年将维持主要再融资利率于纪录低位0.5%。

回答额外问题的受访分析师指称，政治不稳是潜在经济复苏面临的最大风险，其次是不能调整好银行体系。

过去几个月南欧国家一直受到诸多政治动荡的困扰，但德国9月联邦选举可能是政治不稳的另一个原因。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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