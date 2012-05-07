欧洲经济风险罩顶未除 投资者又遇政治忧患

* 政治情势将为欧元区新添风险变数

* 制造业产出数据可能令成长前景恶化

* 亚洲力量变得更加重要

路透伦敦5月4日电---正当全球经济成长前景变得混沌不明之际,欧元区令人忧心的清单上,除了经济及债务问题外,可能又要加上政治风险,这个可能性将促使投资人未来一周专注於安全操作.

对欧洲推动财政节支的努力而言,法国及希腊选举的相关意义将举足轻重,而西班牙、德国、意大利及法国的3月工业生产数据,也将凸显欧洲所面临的挑战.

到接近周末时,中国公布通货膨胀、零售及工业增加值数据,将成为焦点所在,因为美国经济表现趋弱及欧洲经济衰退加深,让亚洲经济力道更形重要.

周五公布美国4月非农就业岗位增加11.5万个,远逊於预期,也加深了对美国经济复苏减弱的疑虑,对於美国联邦储备委员会(美联储)下个动作的臆测也将升温.

对全球资产管理业者而言,这一整周的消息及数据应该不会大幅投资态度,也就是以小幅偏向追逐风险为主,筹码着重美国、亚洲股市及一些大宗商品,同时低配欧洲资产.

"光是欧洲银行业在进行的降低杠杆动作,欧洲就绝对将会是全球的'不再成长'部分,而且这甚至还没考虑到欧元危机因素."

"但在欧洲一团糟的时候,世界上还有其他地区是可以表现很好的,"富达国际投资资产配置总监Trevor Greetham指出.

虽然每当传出成长数据或政治消息利空时,金融市场可能还是会有间歇性的恐慌情绪,但单一地区的低成长未必会是重大灾难,只要其他地区能够帮忙挑起重担.

"如果欧洲沦为'不再成长',这就代表全球其他地区可以加速成长,而不会引发通货膨胀的问题."

欧洲在全球资产市场的重要性也逐渐下滑.

以摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数的市值来看,涵盖欧盟11个主要已开发市场的欧洲经济货币联盟(EMU)指数,目前只占全球指数的10%,低於1998年时的峰值17%.

"我们说的是,目前全球股市的10%部分发生了问题,我们就应该担心剩下的90%部分吗?"Greetham称.

例如,新兴市场目前在MSCI全球股指.MIWD00000PUS占25%,而MSCI新兴股指.MSCIEF今年以来已经涨了10%左右.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

各地区市场占MSCI市值比例图表(link.reuters.com/mup97s)

欧债危机相关图表(r.reuters.com/hyb65p)

2012年各类资产表现图表(link.reuters.com/muc46s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

**欧元区影响**

不过虽然欧元区股市在全球经济的份量或许不大,但欧元区对贸易融资的影响及作为其他企业营收来源的地位,意味着欧元区问题仍将是关注焦点.

风险管理顾问公司Aon Hewitt的一项分析发现,欧洲占英国企业营收的约25%,占美国企业营收的比例略低於10%.

"新兴市场企业超过三分之一营收也是来自发达经济体,"Aon Hewitt资产配置全球负责人Colin Robertson称.

Robertson指出,以多数指标来看,欧洲股市目前是最便宜的市场,如果改革取得进展,欧洲股市有很大的提升空间.

"如果欧洲真的进行重整,而且真的让成长率高於债务成本,那麽股市投资人将会寻找切入机会,即使要花上很长时间."

不过Robertson表示,目前恐惧气氛弥漫市场,忧虑的焦点在於欧元区银行重整及政府支出改革是否会实现.

"投资人根本谈不上相信.除开欧洲央行,其他决策高层并没有非常积极行动."(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。