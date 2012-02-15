欧元集团取消面对面会议 因希腊未给出书面节支保证

欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划，称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺。

* 希腊想办法削减3.25亿欧元预算

* 欧盟/IMF希望得到希腊领导人的书面承诺

路透布鲁塞尔/雅典2月14日电---欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.

一名熟悉希腊纾困谈判的消息人士还表示,该国保守派领导人Antonis Samaras尚未签署实施深度节支计划的保证书.而欧盟/国际货币基金组织(IMF)要求希腊领导人给出这一书面保证,以防该国不能信守经济改革和预算削减的承诺.

外界预期欧元集团财长周三将在布鲁塞尔开会.如果一切按计划进行,此次会议将会批准希腊纾困方案,并帮助其避免在下个月遭遇破产.

然而欧盟对希腊的耐心已濒临崩溃.欧元集团主席贾克称,在2月20日的常规会议召开前,各国财长只会通过电话沟通.

贾克指出,他在等待希腊政党领袖就推进在薪资、养老金和裁员方面的严厉节支措施给出书面保证.

"我还没有收到希腊联合政府各党按要求就实施该计划给出的政治保证."他在声明中说.

该消息人士表示,问题出在Samaras身上.後者称欧盟与IMF的节支要求只会加剧希腊的衰退,而且他在过去也不愿签署类似的书面保证.

"Samaras迄今一直未给出保证书,这是问题所在,"这位匿名消息人士对路透表示.Samaras所属的新民主党拒绝置评.

一位政府消息人士表示,Samaras将在周三早晨做出承诺.若是这样,就是仍在坚持希腊政治领导人的模式,即拖到最後期限或延期,这会激怒欧盟.

**时间所剩无几**

时间已所剩无几.3月20日希腊将有145亿欧元的债务到期,希腊需要获得救助资金以避免无序违约.

欧盟/IMF金主担心,4月举行大选後,希腊恐不会实施养老金、薪资和就业岗位削减计划,因此要求总理帕帕季莫斯领导的联合政府两党领袖签署个人承诺.

甚至在贾克缩减欧元集团会谈前,荷兰就质疑各位财长是否会签署2010年以来希腊第二轮救助协议.

"明天最终获批的可能性的确非常小,因为我认为我们应把各个方面都做出书面明确,"荷兰财长Jan Kees de Jager对电视频道RTL 7明确表示,该国政府不会接受希腊的折衷举措.

"我们不会退让半步.我们已经说过,要完整的方案,"Jan Kees de Jager表示,"如果这一点不弄清楚,荷兰不会同意这个协议."

由於希腊新民主党在民意调查中优势明显,Samaras成为下一任总理的热门人选.当议会就节支措施进行讨论时,Samaras表示他将尝试重新谈判纾困的条件,这给欧洲领导人的心中又添疑虑.

执政联盟中泛希腊社会主义运动(PASOK)党的一名消息人士称,该党领导人、前总理帕潘德里欧(George Papandreou)本来已经签署了书面承诺,要由财长韦尼泽洛斯带到布鲁塞尔会议上的.

希腊内阁的谈判一直进行到深夜,试图解决与欧盟达成纾困协议的另一个障碍--33亿欧元额外预算削减中3.25亿欧元的资金漏洞.希腊政府承诺在今年预算中额外削减33亿欧元.

贾克称,这需要与希腊的国际借款人欧盟和国际货币基金组织进一步磋商.

"目前看来,希腊与国际借款人之间需要在若干领域进行进一步技术性磋商,其中包括解决2012年3.25亿欧元的财政缺口和进行债务可持续性分析,"他又称.

周二政府消息称,内阁考虑进一步削减国防支出和公共部门工资.

两名拒绝署名的政府消息人士表示,内阁正考虑削减国防预算并落实下调公共部门薪资.节支法案已将国防预算减少了3亿.

**数据黯淡**

惩罚性的节支措施正加剧希腊社会动乱.希腊失业率在去年11月高达20.9%,一半的年轻人失业.

周二公布的希腊数据更触目惊心,2011年第四季国内生产总值(GDP)初值萎缩7%,而第三季则为萎缩5%.

此前曾出现过积极迹象.欧洲央行称或将把所持希腊公债的获利用来帮助重组该国债务.

"他们可能将其用於增强希腊债务的可持续性,"欧洲央行执委科尔在接受法国解放报采访时表示.

但即使各方都在努力敲定协议,有一种感觉却越来越强烈,认为即使希腊获得2010年以来的第二次纾困,可能也只是拖延希腊破产并退出欧元区的时间.

"这可能会令希腊重新开始...重建一个能够创造就业的经济体,"卢森堡财长Luc Frieden周一表示.

当问及希腊破产後欧元区能否继续存在的问题时,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示,"我们所作的准备比两年前充分."(完)

--编译 徐文焰/李爽/李春喜/梁睿雪;审校 孙茉莉/张若琪/徐文焰

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