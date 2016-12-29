欧盟区域选民普遍对本国表达不满 但无意效仿英退--调查

路透伦敦12月29日 - 周四公布的一项调查显示，法国、德国、意大利和希腊等欧盟区域的选民认为自己的国家在朝着错误的方向前进，但是欧洲整体并未形成仿效英国退出欧盟的气候。

英国在6月23日意外公投退欧，令人对二战后欧洲一体化努力的未来产生质疑。在当时，美国总统候选人特朗普称英退是一个“奇迹”。

英退及特朗普胜选美国总统后，投资者在仔细观察，看2017年法国和德国大选以及意大利可能的选举之前，是否有关于普遍不满情绪上升的任何迹象。

一项WIN/盖洛普在线调查显示，欧盟区域内选民普遍表达不满，但在多数大型成员国中，欧盟的支持率仍在60%以上。共有14,969人参与了此次调查。

调查显示，希腊89%的选民认为，他们的国家在朝着错误的方向行进。在法国这一比例为82%，意大利为79%，德国为62%。

尽管欧盟选民明显表达不满，但希望投票退出欧盟的人数仅有小幅上升：从当时包括英国在内15个欧洲国家的33%升至目前的36%。

在德国、法国和比利时，希望投票赞成退欧的民众百分比较一年前下降。而在芬兰和希腊，这一比例则有所升高，分别从29%和38%上升至40%和46%。

“欧盟的基础在2016年遭到严重动摇，”ORB International的执行董事Johnny Heald说。他进行了在英国的调查。

“最突出的表现，是欧盟公民一边倒地认为他们的国家正沿着错误的方向行进，为右翼民粹主义政党提供了肥沃土壤。这样的想法在法国和希腊最为明显。”

纵观欧洲，60%民众称希望减少移民和难民。在希腊、意大利和德国，这一比例分别为86%、75%和64%。

调查于11月25日至12月7日间进行，之后在12月19日，德国柏林发生卡车冲撞圣诞集市致人伤亡事件。

德国新选择党(AfD)将其归咎于总理梅克尔。该党是三年前因反对欧元区救助而创立。(完)