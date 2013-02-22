欧盟成员国减赤料获更多宽裕时间

路透布鲁塞尔2月22日 - 欧盟执委会周五料将预测欧元区数国可能无法达成削减赤字目标,因其经济疲弱,但这些国家可望得到额外的宽裕时间,而非面临惩戒.

欧盟高层人士将公布2013年和2014年欧元区经济预测.

这将有助于了解其成员国,尤其是采用欧元的17国,在债务危机后,既要试图刺激经济成长,又得降低借款以争取市场信心的进展情况.

然欧盟高层人士将只会针对是否允许成员国有更多的调整时间,或是加强惩戒做出决定,更多的细节要到5月才会出炉.

欧洲央行承诺竭尽所能保卫欧元,令人对欧元信心陡增,但最近公布的数据欠佳让欧元区很快摆脱衰退的希望破灭.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)上周致信欧盟成员国财长,称欧元区经济成长有可能到2013年下半年才逐步恢复,就业增长将不可避免地滞后.

希腊、爱尔兰和葡萄牙与国际贷款人签有纾困协议,必须遵守原先商议的减赤时间表,否则紧急贷款就有可能被冻结,一如希腊去年的情形.

法国和西班牙等其它欧元区国家也必须符合欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)中的赤字目标,将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的3%上限以下.

如果这些国家未能达成目标的原因是政策不力,而非政府掌控以外的其它因素,那么他们有可能面临罚款.

**给予更多时间是较可能的选择**

法国准备在2013年将预算缺口从2012年的4.5%缩减至3%,但这一目标的基础是假定该国经济在2012年和2013年分别成长0.2%和0.4%.

法国2012年国内生产总值(GDP)成长率初值为持平.RTL电台报导称,欧盟执委会周五或将宣布法国2013年经济成长料再度持平,这将使得赤字与GDP的比例升至3.6%.

不过法国不大可能面临罚款,因为欧盟虽然以名义值设定赤字目标,但年度赤字变动是结构性的,剔除了景气周期以及一次性收支的影响.

不然的话,在经济衰退时期尝试削减名义赤字可能使得情况更加糟糕.

"如果经济成长意外恶化,一国只要达到统一的结构性财政改革要求,就可能获得额外时间来修正其过多的赤字,"雷恩在致欧盟各国财长的信件中称.

西班牙、葡萄牙和希腊已经因此而从中获益,在去年获准以更多时间来削减赤字.

欧盟执委会去年11月预估,法国2012年和2013年将总计削减结构性赤字2.5个百分点,与GDP的比例降至2%--是欧元区内最大降幅之一.

西班牙可能也无法实现6.3%的赤字目标,不过差得不太多.该国去年和今年都陷于经济衰退,失业率超过25%.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)上月称,2012年西班牙将结构性赤字削减3.5个百分点,力度大于7月协议的要求.这份协议当时给予西班牙更多时间来减赤.

据报导,欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)上周对记者表示,西班牙在减赤方面已经取得充分进展,该国"非常可能"将获得更多时间来达成赤字目标.

同样可能获得更多减赤时间的另一个国家是葡萄牙,2012年该国经济萎缩3.2%,幅度大于执委会预计的3%,而2013年的萎缩幅度可能是先前预估的两倍之多.

"预计欧盟执委会将建议...把葡萄牙矫正预算赤字的时间延长一年,这种预期是合理的,"葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周三对议会说.(完)

(编译 戴素萍/郑茵/王兴亚/艾茂林; 审校 孙茉莉/张若琪/李婷仪)

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