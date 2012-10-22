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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 11:18 BJT

默克尔为建立欧盟银行业联盟设下新障碍

德国总理默克尔周五为明年开始使用欧元区救助基金向银行直接注资设置新的障碍，令西班牙短期内卸掉债务负担的希望受挫。此前欧盟领导人作出重要决定，将在明年建立单一的银行业监管机构。路透

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