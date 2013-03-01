《独家新闻》欧盟拟3月底前就浏览器垄断对微软处以罚款－消息

路透布鲁塞尔2月28日 - 三名知情人士周四称，欧盟市场竞争监管机构拟在3月底前对微软 判以罚款。

欧盟执委会去年10月曾指责微软违背承诺，没有在上个版本的Windows操作系统中给欧洲用户提供使用其它浏览器的选择。

该公司2009年做出了上述承诺，以了结欧盟的反垄断调查，避免被罚以最高或达其全球营收10%的罚金。

消息人士之一称：“执委会计划在复活节假期前对微软施以罚款。”其并称，程序上的问题有可能使这一决定推迟。

罚金规模可能很高，因为这是微软第二次违背欧盟要求。

欧盟执委会竞争政策发言人Antoine Colombani拒绝置评。

微软也没有立即回复记者询问。

该事件已经引起微软董事会注意。去年董事会调降了首席执行官鲍尔墨(Steve Ballmer)的奖金，部分原因就是Windows部门没有按照欧盟执委会要求，给用户提供选择浏览器的选项。

网站流量分析公司StatCounter数据显示，微软在欧洲浏览器市场所占份额自2008年以来下降约一半，今年1月为24%，低于谷歌Chrome浏览器和Mozilla浏览器35%和29%的市占率。