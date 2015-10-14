分析：移民可能给欧洲经济带来新的生机

路透伦敦10月14日（记者 Mike Dolan） - 二战以来最大的难民危机可能给欧洲经济带来新的生机，即使未来移民规模存在巨大的不确定性以及难民如何融入欧洲给长期预测蒙阴。

随着冬天即将到来，9月从中东和非洲流入欧洲的难民潮只小幅下降。

欧盟边境机构Frontex称，上个月约17万“非常规移民”进入欧盟，年初至今的总数达到71万。

这已经接近2014年全年数字的三倍，外界广泛预计年底前数字将突破100万。

一些民间预估称，今年净流入欧元区的移民数量最高达160万人。

随着时间的流逝以及相关报导，经济学家们也被迫对移民冲击的影响进行评估。欧洲相对富裕，但人口出生率、劳动力数量和可实现的经济增长率多年来一直在下滑。

大多数预测者迅速提到移民可能给劳动年龄人口下滑和“潜在增长”率下降带来的正面影响，不过也含有警告。

七年前发生金融危机以来，欧元区潜在增长率预估已经降至1%以下，受累于债务和人口结构不佳；这意味着如果不出现移民大增或退休年龄上调，很少有人认为经济会好转。

这场危机中谁在拯救谁成为了需要讨论的问题。

瑞士信贷称，预计未来五年移民净流入将导致欧元区人口增加约500万，相当于目前欧元区3.4亿人口的1.5%。

假设为获批准的避难者提供的公共支出对GDP的乘数效应为1，那么明年欧元区经济增长将额外增加0.2-0.3个百分点。

瑞士信贷的报告还指出，到2023年的八年时间里，欧元区“潜在”增长率将在官方预估的基础上被平均提升0.2个百分点至1.3%，今年的增长率可能比欧盟委员会的预估高最多0.5个百分点。

“正面影响可能主要集中于前期，因为需要解决住房问题，以及到来时几乎两手空空的人边际消费倾向大概是1，”报告称。“随着年轻的移民开始融入劳动力市场，未来几年经济增长应会继续受益。”

汇丰的经济学家们观点类似，称潜在增长率将增加0.2%。“到2025年，潜在GDP可能额外增加3,000亿欧元，”他们写道。

根据每位移民每年平均消耗约1.2万欧元计算，2016年德国联邦、州和地方政府额外的支出就可能高达100-120亿欧元，占德国GDP的0.3-0.4%。

德意志银行将其2016年德国增长预估从1.7%上调至1.9%，称移民大增将对整体消费增长做出约0.5个百分点的贡献。（完）