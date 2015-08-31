欧盟计划两周后开会 探讨如何应对史无前例的移民危机

路透布鲁塞尔8月30日 - 欧盟周日决定在两周后召开成员国部长级会议，商讨如何解决目前史无前例的欧盟移民危机。移民通过陆路和海路前往欧盟国家，中途死亡人数不断上升，迫使各国政府不得不采取应对措施。

欧盟轮值主席国卢森堡召集欧盟28国的内政部长在9月14日召开特别会议，并称欧盟内外的移民问题近来达到前所未有的严重程度。

德国总理梅克尔稍早呼吁欧盟邻国采取更多行动，德国预计2015年前往该国寻求避难的人数将增长三倍，达到约80万人。

“如果欧洲能够团结起来，并且我们也已经向其他国家显示了团结的意向，那么现在我们需要显示出这种同舟共济的决心，”她在柏林对记者表示。“所有各方都必须迅速行动。”

卢森堡表示，此次会议的重点将集中在部分移民的遣返政策以及防止贩卖人口的措施。

欧洲处理寻求庇护的法律和方法各不相同，对此批评之声愈发强烈。

一些政府拒绝接纳难民，并且抵制欧洲制定共同计划的提议。其他国家收紧庇护政策并加强边境检查，有时候是因反移民和民族主义情绪升温。

法国外交部长法比约斯指责东欧国家的政策“可耻”，尤其是匈牙利在边境修建围栏以阻挡移民。

但英国内政大臣文翠珊指责欧洲的“申根”无边境政策助长了危机，要求欧盟收紧人员自由流动规定。

一些欧洲政府考虑修订申根协议，但欧盟执委会称，没有必要调整这些规则，无论是加强安全还是控制移民。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。