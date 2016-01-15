欧股受必和必拓和油价下跌拖累急挫2.8%

路透伦敦/米兰1月15日 - 欧洲股市周五跌至2014年12月中以来最低，受累于商品相关类股下挫，澳洲矿业巨擘必和必拓宣布大规模减计以及油价跌穿每桶30美元。

一些投资者称，股市严重超卖，在连续三周下跌后，对央行采取更多干预措施帮助逆转跌势的希望被点燃。

必和必拓(BLT.L)急挫6.4%，在泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3成份股中跌幅最大，此前该公司称将北美页岩资产减记72亿美元，令该公司将不得不在逾25年来首次减少派息的预期增强。

STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP急跌6.3%, 力拓(RIO.L)、 嘉能可(GLEN.L)和安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L) 跌幅均靠前。

油气类股.SXEP也承压，下跌3.8%。布兰特原油和美国原油皆跌穿每桶30美元，因市场为伊朗将注入更多供应做准备。

“股市受到油价驱动，考虑到伊朗的制裁将被取消，令本已供应过剩的油市更加紧张，”LONTRAD董事总经理Zeg Choudhry称。

对商品价格和中国经济增长的担忧令全球市场今年开局动荡。中国股市.SSEC受油价再次下挫拖累收于2014年12月以来最低水平。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌2.8%，报1,297.1点，录得连续第三周下跌，上周下跌6.7%，因中国允许其货币贬值。

Consultinvest的基金经理Enrico Vaccari称，投资者在试探央行是否还有更多举措，可以扶助市场和经济。

欧洲央行将于下周四召开政策会议。

先正达(Syngenta) SYNN.VX涨幅最大，上涨1.8%，此前彭博报导称，该公司董事会投票支持与中国化工展开进一步收购谈判。

英股富时100指数.FTSE收低1.93%，报5,804.10点，法股CAC指数.FCHI急挫2.38%，报4,210.16点。德国DAX指数.GDAXI大跌2.54%，报9,545.27点。(完)