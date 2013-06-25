欧盟财长重启对话 寻求就谁来为破产银行买单达成协议

* 新法律对推动银行联盟至关重要

* 一些人士对放弃对银行救援的控制感到不安

* 周三若达不成协议将动摇信心

路透布鲁塞尔6月24日 - 欧盟财长们面临着就谁来为破产银行买单达成妥协的压力，上周由于德国和法国就如何分配这一成本意见相左，未能签署协议。

救援及关闭欧盟银行的立法是欧盟银行联盟的核心，该联盟的目的是防止未来金融危机的出现并帮助经济走出衰退。

由于该立法将规定谁来决定破产银行的命运以及谁来为此买单，凸显出国家敏感性。

上周五经过近20个小时的磋商后仍未能达成一致，欧盟领袖要求到周四达成指令性协议，对话从周三开始启动。

如果出现任何延误将进一步不利于银行联盟项目，由于欧盟政府间和机构间谈判的复杂性，该项目已两度后延。

即便2012年中银行联盟开始成形的时候，德国就一直担心，如果成立欧盟范围解决问题的单一系统，该国最终会被其他国家的债务套住。

虽然没有为达成协议设立最后期限，但自美联储表示明年这个时候可能不再印发钞票后，谈判若再次失败导致市场负面反应的风险在增加。

欧元区二线国家举债成本上升可能重燃主权债务危机，也导致谈判压力加大。

“若不能遵守这一日程，可能令人严重怀疑欧元区成员国按时成立银行联盟的能力，损害其信誉，还可能对银行融资成本产生不利影响，”巴克莱银行在一份客户研究报告中称。

谈判是艰难的，因为指令中描述谁将为救援或关闭银行买单的重要内容，将为未来欧盟范围内所有银行的救援或关闭设定模板，并成为其他两项关键立法的基础。

第一项是欧元区救援基金的指导方针，只有欧洲议会同意指令，这个部分才能在法律上生效。

各国部长在达成一致立场之前，甚至无法开始与议会进行磋商。

第二部分是立法，要在指导方针的基础上更进一步，建立一个欧盟中央机构来决定一家银行是否必须关闭，而不是像方针中规定的那样由多个国家相关机构共同决定。

**银行业联盟的基础**

这项名为“单一解决机制(Single Resolution Mechanism)”的法律还将成立一个由银行出资的欧盟中央基金，为关闭银行提供所需资金--在此之前，这项工作由各国的救助基金承担，而有些国家的救助基金根本还未建立。

如果银行业联盟一事在德国9月大选之前不能取得实质性进展，则有可能拖到2014年中期之后。根据最初的构想，这项工作应该分三步走：即统一监管机构、统一解决机制和统一银行存款保险机制。

欧盟成员国财长将讨论指导方针中要求银行股东、债权人甚至大储户承担损失一事，此事可能性越大，纾困基金需要拿出来用于关闭银行的钱也就越少。

对于德国这样已经厌烦纾困的欧元区政府而言，这是一个很重要的考量因素。

财长们需要在周三决定，是让指导方针明确规定一家银行获得援助或关闭时，应该由谁以怎样的顺序来承担损失，还是在这个问题上留给银行所在国一些自主决定权。

政府在费用分配方面的权力越大，欧盟银行业救助基金的规模可能就会越大。这个风险使德国支持首先立下规矩。

部长们还要决定救助银行时债务减记的最低额度，这被称之为亏损吸收能力。

该方案建议，银行的损失首先由股东承担，其次是非优先债券持有人、然后是优先债权人，最后在特殊的情况下，由账户资金超过10万欧元(13.2万美元)的储户承担。

账户资金在10万欧元及以下的储户享有担保，不会遭受损失。

英国、瑞典和法国担心，一旦大储户可能被迫承受损失，可能引发银行挤兑或动摇信心，因此希望成员国有较大的自由度来决定是否采取这种措施。

德国则希望建立严格的规范，该国认为欧盟内的规定应该一致，否则会使个别银行处于竞争劣势。

如果达成一致，该规定可能在2015年初生效，而使相关各方承受损失的规定最迟可能在2018年生效。(完)

(编译 石冠兰/王丽鑫/郑茵/李春喜; 审校 艾茂林/张荻/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。