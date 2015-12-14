欧洲股市跌至10月来最低 因油价续跌

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦/米兰12月14日 - 欧洲股跌周一跌至两个半月低位，因布兰特原油跌至2008年来最低水准。
布兰特原油跌穿37美元，为2008年12月来首次，因预期全球供应过剩的局面将在未来数月恶化。
能源股.SXEP 大跌2.6%，Seadrill (SDRL.OL),Tullow Oil (TLW.L)和 OMV (OMVV.VI)和大跌3-5%不等。
但跌势不限于油气股，STOXX Europe 600指数各板块均下挫至少1%。
基本资源股.SXPP 急跌3.4%，回吐稍早涨幅，尽管中国11月工业产出增幅触及五个月高位，但油价下挫和美元上涨拖累铜价走低。
中国经济数据扶助欧股开盘上涨，但泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数.FTEU3 回吐早盘升幅，收跌1.8%，报1,371.76点。
出口类股也下跌。汽车股.SXAP在开高后收低2.6%。欧元走低带来的支撑到午盘已基本消退。
一些交易商表示，在周三美联储公布政策决定前，投资者保持谨慎。市场广泛预计美联储会议后将宣布进行2006年来首次升息。
英国富时100指数.FTSE急跌1.32%，收报5,874.06点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.94%，报10,139.34点。法国CAC指数.FCHI下挫1.68%，报4,473.07点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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