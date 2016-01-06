欧洲股市跌至三周低位 对中国经济的担忧重燃

路透米兰/伦敦1月6日 - 欧洲股市周三跌至三周低位，受商品类股下跌拖累，因对中国经济的担忧再次浮出水面，此前中国允许人民币进一步贬值，且公布的服务业数据疲弱。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.3%，报1,392.40点，盘中跌至12月中以来的最低水平1,382.96点。

市场普跌，STOXX 600指数所有类股均下跌，包括矿业股在内的基本资源类股下跌3.3%，在各类股中跌幅最大。

矿业股承压，此前中国人民银行将人民币的中间价下调，引发了对全球最大金属消费国经济可能比之前预想更糟糕的担忧。

一项调查显示，中国服务业12月增长步伐为17个月来最慢，周一发布的疲弱的制造业数据也重压了全球市场。

“中国经济疲弱不是什么新闻...但中国的反应机制现阶段似乎有限，他们不得不聚焦在让货币贬值上，而不是如一些人可能希望和祈祷的那样采取较大的刺激措施，”KCG Europe的董事总经理Ioan Smith称。

“我们可能看到商品价格进一步下跌，所以商品相关个股持续走低，”他称。

欧洲能源类股.SXEP>也下跌2%，此前油价急挫逾4%，至11年新低，因沙特和伊朗之间的紧张局势令主要石油出口国之间达成减产协议的可能性变得更加微乎其微。

朝鲜周三宣布成功进行了核试验之后，风险意愿受到打击。

在科技类领域，芯片制造商下跌，此前有报导称，苹果预计本季度减少iPhone 6S和6S Plus的产量。

英飞凌(IFXGn.DE)下跌3.1%，经纪公司Bernstein将该公司股票评级从“强于大盘”下调至“与大盘持平”也拖累该股走低。Dialog Semiconductor (DLGS.DE)急挫5.6%，ASML(ASML.AS)下跌2.3%，ARM ARM.L下跌3%。

英股富时100指数.FTSE收跌1.04%，报6,073.38点，法股CAC指数.FCHI收跌1.26%，报4,480.47点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.93%，报10,214.02点。(完)