欧股收低 在美联储会议前投资人愈发不安

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济稳步成长或推升利率及美元汇率
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透伦敦9月14日 - 欧洲股市周一收低，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议前投资人愈发不安。本周美联储可能决定是否开始升息。
上周五路透调查显示，预计美联储会在周四升息的预估人士略占多数，但市场模型显示对全球市场波动和经济成长的担忧会令美联储推迟收紧货币政策。
“大局势是投资人对市场方向不太确定。”IG分析师JoshuaMahony表示。
“周四前，许多投资人担心市场可能下滑，因即便美联储维持利率不变，也不足以令投资人开始感到真的利多，因他们知道很快还是会升息。”
关键工业金属大跌后，矿业股承压走软，三个月期铜跟随中国股市下挫1.4%，因数据显示中国工业生产增长不及预期，对金属需求的担忧加重。
STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP下挫0.8%，受嘉能可(GLEN.L)重挫4.4%及安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)大跌2.5%拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.5%，报1,393.71点，盘中一度升至1,414.99点高位。
德股DAX指数.GDAXI微升0.08%，报10,131.74点。英股富时100指数.FTSE收挫0.54%，报6,084.59点，法股CAC指数.FCHI跌0.67%，报4,518.15点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”