欧洲股市回落 因银行股下挫及油价重拾跌势

路透伦敦/米兰1月25日 - 欧洲股市周一下滑，西班牙和意大利银行引领银行股下挫，且油价升势消散，拖累油气股走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.67%，报1,323.46点，上周五该指数劲升约3%，并录得今年首次周线上涨，今年迄今该指数下挫约8%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%，德国DAX指数.GDAXI跌0.29%，收报9,736.15点，较去年4月所创的纪录高位低逾20%。

欧洲银行股.SX7P跌幅最大，重挫3%。意大利银行股遭重创，投资人仍不确定其如何应对坏账。西班牙银行股也承压，因该国勉力组建新政府。

油价在上周五急升10%后回软，拖累BP (BP.L), 道达尔(TOTF.PA)和Eni (ENI.MI)下滑。

不过希腊股市.ATG跑赢，微升0.07%，上周五标准普尔上调该国信贷评等。

英股富时100指数.FTSE收挫0.39%，报5,877.00点，法股CAC指数.FCHI跌0.58%，报4,311.33点。(完)