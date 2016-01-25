欧洲股市回落 因银行股下挫及油价重拾跌势

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦/米兰1月25日 - 欧洲股市周一下滑，西班牙和意大利银行引领银行股下挫，且油价升势消散，拖累油气股走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.67%，报1,323.46点，上周五该指数劲升约3%，并录得今年首次周线上涨，今年迄今该指数下挫约8%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%，德国DAX指数.GDAXI跌0.29%，收报9,736.15点，较去年4月所创的纪录高位低逾20%。
欧洲银行股.SX7P跌幅最大，重挫3%。意大利银行股遭重创，投资人仍不确定其如何应对坏账。西班牙银行股也承压，因该国勉力组建新政府。
油价在上周五急升10%后回软，拖累BP (BP.L), 道达尔(TOTF.PA)和Eni (ENI.MI)下滑。
不过希腊股市.ATG跑赢，微升0.07%，上周五标准普尔上调该国信贷评等。
英股富时100指数.FTSE收挫0.39%，报5,877.00点，法股CAC指数.FCHI跌0.58%，报4,311.33点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。