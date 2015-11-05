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国际财经 | 2015年 11月 5日 星期四 08:33 BJT

欧元区资产价格平均看并未高估--欧洲央行副总裁

路透法兰克福11月4日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧元区资产价格平均看并未被高估，任何情况下货币政策都不应用来应对资产泡沫。

“欧元区某些资产可能略被高估，”他在一个银行业监管会议上表示，欧洲央行正在予以密切关注。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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