欧洲股市收高 因矿业股和电信股走坚

路透米兰/伦敦1月5日 - 欧洲股市周二收涨，矿业股和电信股上涨提供支撑，尽管对中国的忧虑犹在，此前中国制造业数据疲弱，拖累中国股市周一大跌且引发全球股市下挫。

交易商称，市场传言，弱于预期的通胀数据将驱使欧洲央行祭出更多经济刺激举措，将是一个支撑因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，周一大跌2.5%，当日中国沪综指下挫7%。不过，一些投资者仍保持谨慎。

“短期不确定性犹在，股市未来数周可能跌至新低，可能创造一些值得留意的买入机会，”意大利资产管理Ambrosetti Asset Management的执行长Alessandro Allegri说。

“鉴于企业数据和欧美宏观经济状况没有改变，不确定性的主因是中国。”

中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。尾盘有资金集中拉抬金融股，助大盘缩减跌幅，而中小盘股走势依旧较为疲弱。沪综指收报3,287.71点，跌8.55点或0.26%。[nZZS2QMV01]

STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP 上涨1.8%，是涨幅最大的板块，因主要工业金属价格在周一下跌后走强。英美资源(AAL.L)、必和必拓(BLT.L) 、嘉能可(GLEN.L)升幅介乎1.3-3.5%。

BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels表示，电信企业进一步并购活动可能对股市提供一些支撑。

此外，电信企业Orange(ORAN.PA)证实和同业Bouygues Telecom (BOUY.PA)进行并购重新展开磋商。Bouygues上涨0.4%，Altice (ATCA.AS)劲涨9.3%，Numericable NUME.PA暴涨12.3%，Orange上扬0.7%。

英股富时100指数.FTSE收涨0.72%，报6,137.24点，法股CAC指数.FCHI收涨0.34%，报4,537.63点。德国DAX指数.GDAXI收高0.26%，报10,310.10点。(完)