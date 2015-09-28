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国际财经 | 2015年 9月 28日 星期一 18:24 BJT

大众汽车暂停大众、奥迪和保时捷研发主管职务--消息人士

路透柏林9月28日 - 据熟悉情况的消息人士周一称，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)已暂停核心大众品牌、豪车业务奥迪及跑车品牌保时捷研发主管职务。

该公司监事会上周五同意暂停一些员工的职务，直至排放作弊丑闻细节明朗化，但并未具体透露是哪些人。

路透上周四报导，公司董事会还将解雇奥迪和保时捷品牌的美国业务主管与首席工程师，希望有一个全新的开始。

奥迪、大众和保时捷业务均拒绝置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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