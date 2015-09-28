大众汽车暂停大众、奥迪和保时捷研发主管职务--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月28日 - 据熟悉情况的消息人士周一称，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)已暂停核心大众品牌、豪车业务奥迪及跑车品牌保时捷研发主管职务。
该公司监事会上周五同意暂停一些员工的职务，直至排放作弊丑闻细节明朗化，但并未具体透露是哪些人。
路透上周四报导，公司董事会还将解雇奥迪和保时捷品牌的美国业务主管与首席工程师，希望有一个全新的开始。
奥迪、大众和保时捷业务均拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。