欧洲货币市场基金担心遭遇灭顶之灾

路透伦敦11月26日 -欧洲货币市场基金担心欧洲央行(ECB)对存款收费以及监管收紧，此双重威胁可能会让它们面临灭顶之灾。

欧洲货币市场基金的行业规模约为8,500亿欧元，通常只购买最高评级的短期债券，但目前生存日益艰难，因处于纪录低点的利率使它们难以盈利。

货币市场基金状况的好坏对于本地区政府和银行非常重要，因为这些基金是他们可信赖的融资来源。

2011年初存在的1,555支基金已经有将近400支结束，剩下的许多也在为前途发愁，因为目前欧洲央行暗示要采取存款负利率的做法-

-实际上就是对存款收费。

尽管这些基金本身不在欧洲央行存钱，但仍然会受到负利率的影响，因为公债、企业债和银行债券的收益也可能会变得无利可图，而这些债券构成货币市场基金投资组合的大部分。

欧洲央行数据显示，欧元区货币市场基金今年已有570亿欧元流出，占其总价值的比例超过8%。

许多分析师料想，若这个行业出现重大关闭退市情况，资金只不过是另找地方放；但部分分析师担心，在当前欧元区多半仍力图振作之际，那恐扼杀了欧元区政府和银行业者一项可靠的资金来源。

**负利率的寒气正在滋长**

近期一项路透调查显示，多数货币市场交易商认为，欧洲央行不会将其存款利率调降为负值；但包括执委亚斯穆森在内的欧洲央行部分决策制定者明显正对此构想感到兴趣。

尽管有些交易商抱持怀疑，不过市场正开始为欧洲央行采取行动布仓。

大型货币市场基金已为此可能性准备了一段时间。

一些基金已暂停或限制新投资者数量；另一些基金则扩大投资范围，努力使其更有获利的机会。

不过有关当局仍在对要采取哪些改变做最后研究，外界对能否在明年议会选举前达成协议也存疑，也就是说，新规上路可能至少还要18个月。

“如果欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)是3%或4%，问题就没那么严重；但就目前水准来说，真的很难处理，”货币市场巨擘Amundi基金经理Patrick Simeon表示。“那真的很难、很难生存。”(完)

(编译 郑茵/张若琪 审校 王兴亚)

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