欧央行须避免超宽松货币政策时间过长--管委魏德曼

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月11日 - 德国央行总裁暨欧洲央行(ECB)管委魏德曼周三称，欧洲央行必须避免超宽松货币政策实施时间过长，否则可能难以撤出政策。
魏德曼再次对欧洲央行目前的立场表示支持，为央行独立性辩护。
但他对在过长时间内实施超低利率及量化宽松计划的风险提出警告，并反驳外界对德国保守的财政政策正拖慢欧洲经济的指责。
“目前持有扩张性货币政策立场有其道理，”魏德曼在法兰克福参加活动时表示。“但我们决不能在过长时间内实施超宽松货币政策，因为目前的政策立场不可避免的存在各种风险和副作用。”
“一家央行实施超宽松货币政策的时间越长...则稍微收紧政策，甚至是对稍微收紧政策的预期，推动市场利率大幅上升的风险就会越大，”他说。
虽然魏德曼多年来一直反对欧洲央行的宽松货币政策，但在上月该央行遭到德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的批评时，魏德曼却出面力挺欧洲央行。
魏德曼周三再度为欧洲央行辩护，称央行应该避免被金融市场或财政政策挟持。
德国总理梅克尔周三也减轻了欧洲央行的部分压力，称应该由欧元区各国政府来刺激经济增长。增长是提高通胀和使欧洲央行得以升息所必需的。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英；审校 徐文焰/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。