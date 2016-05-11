欧央行须避免超宽松货币政策时间过长--管委魏德曼

路透法兰克福5月11日 - 德国央行总裁暨欧洲央行(ECB)管委魏德曼周三称，欧洲央行必须避免超宽松货币政策实施时间过长，否则可能难以撤出政策。

魏德曼再次对欧洲央行目前的立场表示支持，为央行独立性辩护。

但他对在过长时间内实施超低利率及量化宽松计划的风险提出警告，并反驳外界对德国保守的财政政策正拖慢欧洲经济的指责。

“目前持有扩张性货币政策立场有其道理，”魏德曼在法兰克福参加活动时表示。“但我们决不能在过长时间内实施超宽松货币政策，因为目前的政策立场不可避免的存在各种风险和副作用。”

“一家央行实施超宽松货币政策的时间越长...则稍微收紧政策，甚至是对稍微收紧政策的预期，推动市场利率大幅上升的风险就会越大，”他说。

虽然魏德曼多年来一直反对欧洲央行的宽松货币政策，但在上月该央行遭到德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的批评时，魏德曼却出面力挺欧洲央行。

魏德曼周三再度为欧洲央行辩护，称央行应该避免被金融市场或财政政策挟持。

德国总理梅克尔周三也减轻了欧洲央行的部分压力，称应该由欧元区各国政府来刺激经济增长。增长是提高通胀和使欧洲央行得以升息所必需的。(完)