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国际财经 | 2016年 12月 30日 星期五 16:25 BJT

欧盟批准救助计划 西雅那银行将发债150亿欧元--报载

路透米兰12月30日 - 多家报纸周五报道称，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)计划明年发债150亿欧元(158亿美元)，以重建流动性及提振投资者信心。意大利政府目前正在为西雅那银行安排纾困。

西雅那银行的发债将由政府担保支持；这项担保为意大利政府援助银行业的计划一环，欧洲央行已同意救助计划延长六个月。

根据欧盟的政府救助规定，出现资本缺口的银行不得从通用的流动性援助计划中获益，也就是说，欧盟执委会是根据个案逐一作出决定，西雅那银行的情况便是如此。

根据共和报(La Repubblica)指出，西雅那银行将以债券及商业票据形式发债。报道并称，其中三分之一为短天期，其余为三年到期。

尚未能取得西雅那银行评论。

西雅那银行的发股计划此前未能获得投资者支持，因而不得不向意大利政府求援。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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