欧盟批准救助计划 西雅那银行将发债150亿欧元--报载

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透米兰12月30日 - 多家报纸周五报道称，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)计划明年发债150亿欧元(158亿美元)，以重建流动性及提振投资者信心。意大利政府目前正在为西雅那银行安排纾困。
西雅那银行的发债将由政府担保支持；这项担保为意大利政府援助银行业的计划一环，欧洲央行已同意救助计划延长六个月。
根据欧盟的政府救助规定，出现资本缺口的银行不得从通用的流动性援助计划中获益，也就是说，欧盟执委会是根据个案逐一作出决定，西雅那银行的情况便是如此。
根据共和报(La Repubblica)指出，西雅那银行将以债券及商业票据形式发债。报道并称，其中三分之一为短天期，其余为三年到期。
尚未能取得西雅那银行评论。
西雅那银行的发股计划此前未能获得投资者支持，因而不得不向意大利政府求援。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。