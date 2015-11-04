独家：欧盟将无条件批准安华高科技与Broadcom并购交易--消息

路透布鲁塞尔11月3日 - 据两名知情人士周二透露，美国芯片制造商安华高科技(Avago Technologies)料将获得欧盟竞争监管部门的无条件批准，以370亿美元收购Broadcom CorpBRCM.O。

这是今年全球半导体领域的几项交易之一；市场需要价格更便宜的芯片与新产品来驱动可与互联网连接的电子产品，而且企业需要削减成本，这些因素推动了芯片产业的整合。

根据欧盟执委会网站，安华高科技上周五做出了让步，但未提供详细信息。

不过知情人士称，这种让步可能将没有必要。

安华高科技服务于无线和工业市场，Broadcom的芯片则广泛用于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)制造的智能手机。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso未予置评。欧盟竞争监管当局将做出决定的最后期限从11月9日延长至11月23日。美国监管机构于今年8月批准了此项交易。

安华高科技和Broadcom没有立即回复要求置评的邮件。

自九年前掌舵安华高科技之后，执行长Hock Tan通过一系列并购交易把公司发展壮大；其中收购Broadcom就是到目前为止他的最大手笔。

合并后公司总部将设在新加坡，名称定为Broadcom。(完)