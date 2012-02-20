欧盟逐步取消对缅甸制裁 支持进一步民主改革

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔2月17日电(记者 Justyna Pawlak)---欧盟周五取消了对缅甸总统吴登盛(Thein Sein)和其他高官的旅行限制，对缅甸政府实施民主改革作出回馈。
欧盟外交事务和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)还表示，将进一步放宽对缅甸的制裁。欧盟针对缅甸的制裁包括冻结近千家缅甸企业和机构的资产，对数以百计的官员设限令，以及武器禁运和投资禁令。
阿什顿在声明中表示：“我们见证了历史性的改变……我们强烈支持缅甸当局继续这一进程。”
阿什顿表示，欧盟将在4月前评估对缅甸的制裁政策，且可能采取进一步措施，这部分将取决於缅甸议会补选结果。
“在议会补选结束後，我将在4月访问缅甸，我希望在4月份前有机会完成对缅甸制裁政策的评估，并在欧盟层面就我所希望的改革进程作出回应决定。”
世界银行周四表示，该机构正处於回归缅甸过程中，反映出西方国家对缅甸重归国际社会的日益认可。
亚洲开发银行等其他跨国银行也开始采取初步措施，恢复与缅甸的接触，美国也放宽了若干限制。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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