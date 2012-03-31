欧盟考虑放松或解除对缅甸的制裁

路透布鲁塞尔3月30日电（记者 Luke Baker）---欧盟面临未来几周结束对缅甸制裁的压力，一是为了承认该国向民主的转变，二是帮助欧洲企业抢先于美国企业在该国立足。

4月23日以前不会就放松或解除制裁作出正式决定，届时欧盟外交部长们将在布鲁塞尔开会讨论该问题。

不过大公司正在向各国外交部解释应该迅速作出决定的理由，欧盟官员也在增强对缅甸的影响。

欧盟贸易专员将参加4月1日在柬埔寨举行的欧盟-东盟商业峰会，当天缅甸将举行补选，国际社会料密切关注选举是否践行该国的民主承诺。

只要周日的选举“自由且公正”，主导关於对缅甸制裁讨论的欧盟外交政策负责人阿什顿将在随後的三周访问缅甸。

“尽快解除制裁的势头很猛，甚至可能在4月外长会议前。德国和意大利等国要求立即完全解除制裁，而其他国家倾向於逐渐放松制裁，”一名欧盟高级外交官说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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