欧盟决定暂停对缅甸的多数制裁

路透卢森堡4月23日电---欧盟外交官表示，欧盟周一同意暂停对缅甸的多数制裁，期限为一年，作为对其民主改革的认可，但保留了武器禁运这项制裁。

欧盟外长在卢森堡的一场会议上作出了上述决定。该决定将在本周晚些时候生效。

这是对缅甸明显转变的鼓励。该国民主派领袖昂山素季日前当选议员，此前实施的一系列压制性措施也已终止。

欧盟对缅甸的制裁政策涉及近千家企业和金融机构，包括冻结资产，并禁止为大约500人发放签证。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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