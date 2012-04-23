欧盟决定暂停对缅甸的多数制裁

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透卢森堡4月23日电---欧盟外交官表示，欧盟周一同意暂停对缅甸的多数制裁，期限为一年，作为对其民主改革的认可，但保留了武器禁运这项制裁。
欧盟外长在卢森堡的一场会议上作出了上述决定。该决定将在本周晚些时候生效。
这是对缅甸明显转变的鼓励。该国民主派领袖昂山素季日前当选议员，此前实施的一系列压制性措施也已终止。
欧盟对缅甸的制裁政策涉及近千家企业和金融机构，包括冻结资产，并禁止为大约500人发放签证。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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