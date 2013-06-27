欧盟代表就农业政策改革方向达成协议

路透布鲁塞尔6月26日 - 欧盟协商代表周三同意全面改变欧盟的共同农业政策(CAP)，包括从2017年开始让白糖生产自由化以提振出口，并减少对大型农场的补贴。

来自欧盟成员国、欧洲议会、欧盟执委会的代表参与了磋商，协议将决定2014-20年每年最高达500亿欧元的农业补贴该如何分配。

法国、德国、西班牙、意大利等国许多规模及生产力在欧洲数一数二的农场，可能会是新协议中的最大输家，目前这些大农户享有的补贴最多。

某些情况下，大型农场未来补贴金额可能比现在减少达40%，但参与协商的代表同意给予各国政府把降幅限制在30%以内的选项。

“我们对CAP改革原则上已达成一致，现在就等欧洲议会和欧盟各国政府予以确认。”欧盟农业执委Dacian Ciolos说。

Ciolos表示，他认为欧洲议会及欧盟成员国的批准过程不会有问题，因为协商结果是在欧盟各国农业官员周二同意的协商授权范围之内。

参与谈判的官员说，协议中包括的欧盟白糖生产配额制度将在2017年10月结束。

该项已有45年历史的国家限产令以及最低甜菜价格，向来为人所诟病，称其不但人为导致欧洲白糖短缺，也限制了欧盟的出口，因不公平的补贴有违全球贸易规范。

另外，协议将允许包括法国在内的一些国家，在部分地区将最高15%的直接补贴与产量水平挂勾。

此举主要是为了帮助受到自然或其他条件限制地区的农户仍可维持产量，例如法国中部多山地带的奶农。

但批评人士说这项措施和先前CAP在1992、1999和2003年的改革相比，简直是一种倒退。此前的改革措施都力图打破产量与补贴之间的关联，因其被认为是欧洲1980年代红酒过剩、以及1990年代奶油产量过剩的原因。

不过法国农业部长勒弗尔说，这项决定是正确的。

“自由主义的逻辑并没有获胜。相反地，我们想尽办法让情况好转，”他在巴黎的记者会中说。

但协商代表说，仍有几个关键事项悬而未决，未被纳入协议。这些议题将在讨论欧盟2014-2020年长期预算时再决定。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻/徐文焰)

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