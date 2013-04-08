根据新法未来银行纾困案中存款大户可能受创--欧盟执委雷恩

美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透赫尔辛基4月6日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周六表示，如果一家银行倒闭，根据计划中的欧盟法律，银行的存款大户可能受到打击。但他指出，塞浦路斯的纾困模式是个特例。
“塞浦路斯是个特例....但即将出炉的指令显示，万一银行重整或解体，投资者和存户都将履行其义务，”雷恩在接受芬兰广播公司YLE专访时表示。
“但有很明显的顺序，首先是股东，然后可能是未受保障的投资和存款。然10万欧元的上限是不可动摇的，小于10万欧元的存款一定是安全的。”
欧盟执委会近期正在草拟有关银行安全性的指令，拟在成员国立法中加入有关投资者责任的内容。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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