欧盟出新规 助投资者甄别具治理良好记录的企业

路透伦敦4月21日 -欧盟出台新规后，数千企业都必须披露环境、社会和治理方面的信息，投资者可以更容易甄别在这些方面具有良好记录的企业。

养老基金、保险商和共同基金已经将数万亿(兆)美元投入那些经过一系列道德水准筛查的企业，因为证据显示对这些企业的长期投资更有利可图。

但至今为止，企业披露的信息仍不完整。欧盟新规虽然较初始目标有所淡化，但仍将要求欧盟境内约6,000家企业提供如何解决贿赂和人权等问题的细节，这些企业大多为上市公司。

根据新规，企业的管理报告将需要披露的环境、社会、员工、人权、腐败和贿赂问题等方面的信息。该规定仍有待欧盟成员国的批准。

实际情况尚未确定，且可能发生变化。规定并未描述需要披露的信息。

Hermes Equity Ownership Services主管Matthew Doyle表示，该规定将“开启企业报告方面的重要新进展，”并且让投资者能够获取“至关重要的”信息，帮助投资者更好地评估企业运营的持续性。

基金经理Hermes 1月发布的报告显示，过去五年，治理良好企业的回报比治理欠佳企业平均要好逾30个基点。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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