欧盟达成协议 谷歌和Facebook等企业须遵守隐私规则

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透布鲁塞尔6月6日 - 欧盟各国部长周五达成协议，总部不在欧盟的企业必须遵守欧洲的资料保护规则，尽管各国政府对于如何落实意见不一。
要求谷歌(GOOGL.O)和Facebook (FB.O)等互联网公司遵守欧盟规则，是继美国在欧洲情报监控活动遭曝光后，欧洲为强化隐私法令的广泛改革方案第一步。
沃达丰(VOD.L)周五披露欧洲各国电话监控程度显示，并不只有美国政府从事电话监控。
“所有在欧洲营运的公司都必须遵守规则，”欧盟司法执委Viviane Reding在卢森堡的部长会议上对记者表示。
目前在欧洲运营的非欧企业遵守本国数据保护法，有些人认为这导致了“挑选管辖权”现象，也就是企业选择在隐私保护较为松散的国家设点。
但根据新规则，所有欧盟国家将实施同样的资料保护法，意味着企业将无法在法庭上对适用何国法律提出异议。
今年稍早，一家德国法院裁定，尽管Facebook的欧洲总部位于爱尔兰，但仍须遵守德国资料保护法。
Facebook拒绝对周五达成的协议置评。
这一改革方案3月获得欧洲议会批准，但欧盟各成员国看法不一致，尽管周五取得进展，要通过立法仍需一番努力。
尽管有关允许企业将资料转移至欧盟之外地区的条款，亦获得各国部长同意，但对于如何帮助企业免于必须逐一应对欧盟各国28个不同资料保护机构，还没有形成决议。(完)
(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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