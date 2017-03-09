电子交易巨头NEX推出监管报告新平台 假定英退后监管不变

路透伦敦3月9日 - 电子交易巨头NEX Group周四针对银行业者推出一个新的监管报告平台，该平台假定英国在2019年退欧后，会继续遵守欧洲有关报告金融市场交易的规定。

该平台简化了大型银行每日数以百万宗交易的处理程序，明年还将再采取一项举措，以符合欧洲新的MiFID II监管。该平台由NEX投资的金融科技初创企业Abide Financial运营。

公司执行长Collin Coleman称，该体系假定英国退欧后会严格遵守MiFID规则。

“英国金融市场行为监管局(FCA)一直在积极参与所有这些监管的拟定，MiFID II从根本上支持其多数使命。我们退欧时，撤销金融监管法规的门槛应该非常高。”(完)