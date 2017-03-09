电子交易巨头NEX推出监管报告新平台 假定英退后监管不变

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月9日 - 电子交易巨头NEX Group周四针对银行业者推出一个新的监管报告平台，该平台假定英国在2019年退欧后，会继续遵守欧洲有关报告金融市场交易的规定。
该平台简化了大型银行每日数以百万宗交易的处理程序，明年还将再采取一项举措，以符合欧洲新的MiFID II监管。该平台由NEX投资的金融科技初创企业Abide Financial运营。
公司执行长Collin Coleman称，该体系假定英国退欧后会严格遵守MiFID规则。
“英国金融市场行为监管局(FCA)一直在积极参与所有这些监管的拟定，MiFID II从根本上支持其多数使命。我们退欧时，撤销金融监管法规的门槛应该非常高。”(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”