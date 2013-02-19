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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 19日 星期二 12:00 BJT

欧盟决定扩大对朝鲜的制裁范围

欧盟各国政府周一就强化对朝鲜制裁，限制其贸易能力达成共识。欧盟外交官称，制裁扩大了联合国安理会1月批准通过的制裁措施，新增阻止朝鲜公债、黄金、贵金属、钻石交易的措施。朝鲜上周进行了第三次核试验，招致国际社会的普遍谴责。路透
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